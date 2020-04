Geschlossen! – trotzdem einkaufen

Bassumer WIR zu lokalen Online-, Hol-, Bring-, Liefer- und Hilfsangeboten

+ Maik Bandorski: „WIR machen was in Zeiten der Corona.“

Bassum - Von Theo Wilke. „WIR machen was in Zeiten der Corona-Krise“, betont Maik Bandorski. Der Vorsitzende der WIR, Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum, weist auf eine ungewöhnliche, in dieser Zeit aber wichtige Übersicht auf der Internetseite der Unternehmen hin. Jeder, der online geht und die WIR anklickt, kann sich ab sofort über regionale Online-, über Liefer-, Hol-, Bring- und Hilfsdienste informieren.