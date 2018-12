Umfrage über Wissen zum Holocaust: „Zahlen sind ziemlich krass“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Es sind Zahlen, die überraschen und auch erschrecken: Viele junge Deutsche wissen laut einer Umfrage kaum noch etwas über den Holocaust.

Von den 18- bis 34-Jährigen schätzen rund 40 Prozent, dass sie wenig oder gar nichts darüber wissen. Das geht aus einer Studie des US-Senders CNN hervor. Aber wie kann das sein? Ist das Thema im Geschichtsunterricht etwa nicht mehr so stark vertreten wie früher? Haben die Kinder schlichtweg „keinen Bock“ mehr, sich damit auseinanderzusetzen?

Das verneint Alexander Kandt, Geschichtslehrer der Oberschule Bassum, zeigt sich aber auch erstaunt über das Ergebnis der Umfrage. „Diese Zahlen sind ziemlich krass. Als ich zur Schule ging, in den 90ern, war das in fast jedem Fach Thema. Und seit ich selber lehre, also seit 2010, ist das auch noch immer so. Wir behandeln das Thema nicht nur in Geschichte, sondern beispielsweise auch in Deutsch. Wenn es sich anbietet, machen wir Fahrten zu Konzentrationslagern. Im Grunde ist es ständig präsent. Ich kann mir das nur so erklären, dass man in der Zwischenzeit mal von dem Thema abgegangen ist, vielleicht, weil es in den 90er-Jahren als zu viel empfunden wurde. Aber das ist nur eine Vermutung. In den neunten und zehnten Klassen ist es noch immer Thema.“

Auch Jan Hendrik Melcher vom Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen kann die Zahlen von CNN nicht nachvollziehen: „Bei uns ist das Thema Holocaust noch immer Standard im Lehrplan.“ Vor allem in den zehnten Klassen werde es breit besprochen und eine Fahrt zu einem KZ gemacht. „Ich weiß nicht, woher diese Zahlen kommen. Meine Vermutung ist, dass es in anderen Schulformen schwieriger ist, Schüler für Geschichte zu motivieren. Dieses Fach hat für viele Jugendliche vermutlich nichts mit ihrer Lebenspraxis zu tun. Es lebt von der Vorstellungskraft, von der Fähigkeit, sich in das Damals und die Menschen von damals hineinversetzen zu können.“ Da hätten es Lehrer an Real- und Oberschulen vielleicht schwerer, Akzente zu setzen.

Carolina Oslath von der Prinzhöfte-Schule kann ebenfalls nur Vermutungen anstellen, wie solche Zahlen zustande kommen, denn „ich kann ein Desinteresse der Mädchen und Jungen an dem Thema überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil: Das Interesse ist sogar sehr groß. Ich denke, Schüler haben grundsätzlich Interesse an etwas, wenn es ihre Alltagwelt berührt und wenn man den Bezug zu ihrem eigenen Leben herstellen kann.“

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, dem Erstarken der Rechten, interessiere es die Jugendlichen, wie Hitler an die Macht gekommen sei. „Sie haben dann auch Angst davor, dass es wieder passieren könnte.“ Die genannten 40 Prozent bei den 18- bis 34-Jährigen erklärt Oslath sich so, dass diese Altersgruppe in einer Zeit zur Schule ging, als die Rechten noch nicht so stark waren. „Da gab es vereinzelte Attacken von Neo-Nazis, aber man lebte in dem Glauben: Das kann eh nicht wieder passieren. Es fehlte der aktuelle Bezug. Gleichzeitig waren sie schon zu weit weg von der Generation, die den Zweiten Weltkrieg bewusst miterlebt hat. Und so konnten sie weniger Bezug zu dem Thema herstellen und haben sich nicht so stark dafür interessiert.“