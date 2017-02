Geröstete Türken?!

Bassum - Von Heiner Büntemeyer. Lachsalven dringen aus der Ausstellungshalle des Autohauses Orlikowski nach draußen. Und drinnen geben die Komödianten Thorsten Bär, Robert Alan und Özgür Cebe ihre Erkenntnisse und Überlegungen zu allen möglichen und unmöglichen Themen im Alltag, in der Politik und auf dem weiten Feld der Liebe zum besten. Tabus gibt es nur wenige, Minderheitenschutz oder Political Correctness werden zur Freude der Besucher völlig ignoriert.

Sie hatten in der ausverkauften Show ihren Spaß bei „Bremen vier Comedy on Tour“, die von Malte Janssen moderiert wurde. Der Reihe nach traten die drei Mitwirkenden auf die kleine Bühne, die hautnahen Kontakt zum Publikum zuließ. Sie stellten sich vor, schufen sich für ihre bissigen, pfiffigen, frechen, peinlichen und mitunter auch makaberen Bemerkungen und Witze zunächst einen Rahmen, in dem sie ihre Gedanken und Interpretationen aufhängten.

Einiges regte zum Nachdenken an, doch dazu blieb nur wenig Zeit, weil schon der nächste Kalauer um die Ecke kam. Es war auch nicht nur verbale Feinkost, denn alle drei bewiesen, dass sie auch „prollig“ konnten. Sie berichteten, Erdogan habe auch eine romantische Ader. Seiner Angebeteten habe er sogar Liebesbriefe geschrieben. Auch deren Antwort erfuhren die Zuschauer: „Määh!“

Robert Alan gab als Mitarbeiter im Supermarkt seine Erkenntnisse und Beobachtungen zum Besten, hatte geschälte Bananen oder geschälte Eier in Plastik verpackt in die Regale gepackt und nach Verfallsdaten sortiert. Lästerte über über Rentner als „Menschen, die mir die Zeit stehlen, wenn sie an der Kasse ihr Kleingeld zählen“ und deren Sucht, Punkte zu sammeln. – Er selbst sammele nur Punkte in Flensburg.

Özgür Cebe schimpfte über die Anglizismen in Deutschland. Im Supermarkt habe er „Roasted Turkey“ entdeckt und sich beim Marktleiter beschwert, es gebe keine gerösteten Türken. Der habe ihm Recht gegeben und gemeint, davon sollten sich die echten Deutschen ruhig mal eine Scheibe abschneiden.

Er selbst sei auch kein Biodeutscher, berichtete Cebe. Er verfüge über türkische, kurdische und armenische Wurzeln. Das sei morgens vor dem Spiegel ein Problem: Der Armenier in ihm möchte den Bart, der Türke ein glattes Gesicht, aber der Kurde in ihm fürchte sich, wenn der Türke das Rasiermesser an seinen Hals hält.

Wie Thorsten Bär beherrschte auch Cebe die Kunst der Parodie. Er schickte Rainer Calmund mit Stefan Henssler ins Dschungelcamp, aus dem nur Calmund zurückkehrte: Weil er beim Überlebenskampf das Motto „Grillt den Henssler“ befolgt hatte.

Geschmacklos oder nicht? Egal – den Zuschauern gefiel dieser Mix aus Parodie, Comedy, Quatsch und Zeitkritik. Sie freuen sich jetzt schon auf den 6. Mai, wenn „Comedy on Tour“ wieder nach Bassum kommt.