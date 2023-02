Ekel und Genuss spielen sich im Kopf ab

Von: Sigi Schritt

Constance Cordes (40) aus Sudwalde © Sigi Schritt

Bassum – Eine neue Verordnung der Europäischen Union (EU) erlaubt es, bestimmte Insekten zu Pulver zu verarbeiten, das schließlich in zahlreichen Lebensmitteln landen könnte. Die EU gewährt dem Unternehmen Cricket One Co. Ltd. für die Dauer von fünf Jahren die exklusive Erlaubnis, sogenanntes teilweise entfettetes Pulver der Hausgrille in allen EU-Mitgliedsländern zu verkaufen.

Es kann in Mehrkornbrot und -brötchen ebenso verwendet werden wie in Getreide-Riegeln, Vormischungen von Backwaren, Teigwaren, Keksen, Soßen sowie in Pizza auf der Basis dieser Teigwaren. Was sagen die Bassumer zur Vorstellung, Insekten zu essen? Bei den Bassumer Parkplatz-Gesprächen war das Meinungsbild geteilt.

„Ich bin generell nicht der Insekten-Typ“, sagt Melina Ranke. Die 25-Jährige aus Bassum hat eine klare Haltung: Sie möchte Insekten grundsätzlich weder sehen noch essen. Allein die Vorstellung reiche ihr schon aus, um Insekten abzulehnen. Ihre Familie setze lieber auf variantenreiche Nudel-Gerichte, sagt sie. Fleisch gebe es mal mehr, mal weniger auf den Teller. Pfannkuchen mit Marmelade stünden bei ihr ebenso hoch im Kurs wie alle möglichen Gerichte, in denen Kartoffeln verwendet werden. Aber Insekten? Melina Ranke habe mal vor einem Insektenstand gestanden. Ein Verlangen, tote, kleine Krabbler zu probieren, habe sie nicht. Allerdings sagt sie auch: „Solange ich das nicht weiß, wäre mir das egal.“

Der Bassumer Christian H. hat nach eigenen Angaben keinerlei Vorbehalte gegen Insekten im Essen: „Ich würde es ausprobieren“, sagt er. Allerdings macht der 42-Jährige eine Einschränkung. Er sei nicht der „Early Bird“, der als erster ein Insekten-Essen bestellt. „Das muss erst mal ein halbes Jahr im Regal stehen.“ Der Bassumer zieht für einen Vergleich die Erfahrungen aus der Automobilbranche heran. Bei einem neuen Automodell sollen zunächst die Kinderkrankheiten heraus, sagt er. Das beziehe er auf Mahlzeiten mit Insekten als Zutaten. Er hofft, dass es zudem im Internet genügend Rezepte gibt. Untergemischt würde es ihm egal sein, ob Insekten auf der Zutatenliste seines Essens stehen oder nicht. „Einkaufen im Supermarkt ist mein Job“, berichtet der Bassumer. Er besorgt nicht nur die Lebensmittel für seine Ehefrau und für drei Kinder, sondern bereitet auch das Essen zu. Was derzeit für die Familie auf dem Speiseplan steht? Es gebe morgens Müsli oder Butterbrot mit Käse. Für die fünfköpfige Familie ist das Mittagsgericht die Hauptmahlzeit. Und was kommt meistens auf den Tisch? Zu 50 Prozent ein Gericht mit Fleischanteil. „Spezielle Menüs sind aber Sache meiner Frau. Die hat mehr Lust darauf, Ideen auszuprobieren und Rezepte der Oma zu verwenden. Ich sage, Mittags muss es funktionieren. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Spaghetti, Maultaschen und Suppen.“

„Tatsächlich habe ich schon Mehlwürmer gegessen“, sagt Constance Cordes (40) aus Sudwalde. Das sei in ihrer Kindheit gewesen, die sie in Neubruchhausen verbracht habe. Die Würmer gehörten ihrem Vater, erinnert sie sich. „Wir hatten die deshalb daheim, weil mein Vater die an Vögel verfütterte.“ Wie kam es dazu, dass sie die Würmer aß? „Wenn man einen großen Bruder hat, kann so was eine Mutprobe sein“, sagt Constance Cordes. Sie glaubt, dass es damals um 50 Pfennig gegangen sei. So ganz genau wisse sie das nicht mehr. An den Geschmack könne sie sich zwar nicht mehr erinnern, aber noch durchaus daran, dass die Würmer krabbelten. Sie habe die Tiere also lebend verspeist.

„Jeder, der Insekten essen möchte, soll es tun. Ich bin nicht dagegen“, betont sie. Sie gehöre nicht zur Gruppe, die Insekten aus dem Regal fischt. Und wenn die Industrie gemahlene Krabbeltiere untermischt? „Es ist wie mit anderen Füllmitteln, die ich nicht haben will. In den meisten Fruchtjoghurts sind natürliche Aromen enthalten. Das Spektrum ist weit. Unter anderem wird aromatisiertes Holz verwendet.“

Deshalb kaufe die alleinerziehende Mutter für sich und ihre 13-jährige Tochter Naturjoghurt und mische Früchte hinein. Sollte die Industrie Insekten zum Beispiel in Fertigprodukte mischen, und man erkenne das nicht, dann gilt für Constance Cordes dieser Spruch: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“

Auch Anja Henke aus Groß Henstedt würde sich beim Essen als experimentierfreudig bezeichnen. Aber reicht das aus, um Insekten zu probieren? Die Mutter von vier Kindern sei grundsätzlich gar kein Freund von Insekten. „Ich würde mich schwertun, welche zu essen, weil man Ungeziefer im Kopf hat.“ Natürlich seien Bienen Ausnahmen. Schließlich sei Honig ein beliebter Brotaufstrich. Die 39-Jährige könne sich aber unter Umständen vorstellen, gegrillte Krabbler zum Mund zu führen.

Henkes Tochter Eva (11) diskutiert mit. Sie ergänzt, dass in anderen Ländern sogar gegrillte Vogelspinnen zum Knabbern als Delikatessen angeboten würden. Die Elfjährige würde Krabbeltiere durchaus probieren wollen. Und falls es schmeckt, müsste ihre Mutter für Nachschub sorgen.

Es sei schließlich die Kultur, die uns von dem Essen fernhält, meint Anja Henke. Ekel und Genuss spielten sich in den Köpfen ab. Schließlich kämen in andern Ländern Insekten öfter auf den Teller. Die 39-Jährige merkt an, dass Menschen in anderen Ländern die Nase rümpfen würden, wenn sie hörten, dass hier Blut in manchen Würsten verarbeitet wird. „Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Da wurde alles vom Schwein, vom Rind und vom Huhn in Suppen verwertet.“

Henrik Holldorb (59) aus Neubruchhausen würde Insekten nicht als Delikatesse ansehen. Getrocknete Mehlwürmer würden zum Beispiel nicht in seinem Einkaufskorb landen. Es komme aber auf die Situation an, weshalb es doch sein kann, dass der 59-Jährige die Krabbler verzehrt. Der Neubruchhauser würde sich nämlich nicht daran stören, wenn das Eiweiß in Produkten wie Brot oder Müsli von jenen Insekten stammt. „Warum nicht“, sagt Holldorb. „Irgendwoher muss das Essen schließlich kommen. Insekten dürfen aber nicht als solche sichtbar sein. Dann habe ich keine Bedenken.“

