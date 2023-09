Genuss vor Geschwindigkeit: Albringhauser Duo reist per Kutsche

Von: Katrin Fiedler

Pause: Wolfgang Zell steuert den nächsten Ruheplatz an. © Fiedler

Wolfgang Zell und Heinrich Dreyer sind von Bassum-Albringhausen aus 120 Kilometer mit der Kutsche zur „PferdeStark“ gereist. Am wichtigsten ist das Wohlergehen der Pferde.

Albringhausen – Wenn Wolfgang Zell (72 Jahre) und Heinrich Dreyer (62 Jahre) aus Albringhausen gemeinsam reisen, tun sie das auf eine sehr langsame und sehr traditionelle Art. Mit Pferd und Wagen haben sie sich auf den Weg ins westfälische Dörentrup gemacht, um an der „PferdeStark” teilzunehmen; der Veranstaltung, auf der nahezu alle Einsatzmöglichkeiten der Kaltblutpferde präsentiert werden. Zwölf Tage dauert die Reise, bei der die beiden nicht nur das Ziel vor Augen haben.

Wolfgang Zell bildet alle seine Kutschpferde selber aus

Gemächlich kauen die drei „Riesen“ ihr Gras, schnauben dann und wann leise und heben nur ab und zu die großen Köpfe, um ihre Umgebung wahrzunehmen. Viel zu wichtig ist das frische Gras vor ihren Nasen. Immerhin haben sie heute schon einiges geleistet. Die „Riesen”, das sind die sechsjährige holländische Trekpaardstute Xandra, der zehnjährige brandenburgische Oscar und die achtjährige Klara, die ebenfalls aus Holland kommt und bereits als ganz junges Fohlen von Wolfgang Zell gekauft wurde.

Jedes dieser Pferde bringt zwischen 800 und 900 Kilogramm auf die Waage. Alle drei wurden von ihrem Besitzer selbst ausgebildet und scheinen nun mühelos den Wohnwagen zu ziehen, der für die nächsten Tage das Zuhause von Heinrich, Wolfgang und Jackrusselhündin Tapsi ist. Zwei Jahre hat Wolfgang Zell, ehemaliger Bau- und Handwerksmeister, damit verbracht, den Wohnwagen so umzubauen, dass das Gefährt nicht nur verkehrstüchtig ist, sondern auch genug Platz zum Schlafen, Kochen und Verstauen all der Dinge, die man für so eine Reise braucht, bietet.

Da müssen nicht nur Lebensmittel, Wasser, Futter für den Hund und die Pferde untergebracht werden. Auch Zaunmaterial zum Abstecken der Weide an den Übernachtungsmöglichkeiten, Wassereimer, Seile, Stricke, Hacken und Werkzeug müssen in den großen Staufächern im und unter dem Wagen verpackt werden. Natürlich TÜV- geprüft und ordnungsgemäß angemeldet, damit er auch am Straßenverkehr teilnehmen kann.

Einzige Voraussetzung für einen Stopp: Eine Wiese für die Pferde

Wolfgang Zell ist ein alter Hase im Fahren. Seit 13 Jahren macht er diese Touren mindestens zweimal im Jahr. Seit zwei Jahren begleitet ihn Heinrich Dreyer dabei. Vieles können sie aus der Erfahrung und mit topografischen Karten planen. Aber einiges lassen die beiden auch einfach auf sich zukommen. Die eigene Umgebung, die eigene Heimat immer wieder neu zu erleben, neue Wege zu finden und sich umschauen, ist ihnen wichtig.

Von Bassum geht es diesmal erst nach Kirchdorf, dann nach Ovenstedt, bei Petershagen über die Große Weser nach Nordholz am Mittellandkanal, Langenholzhausen bis schließlich nach Dörentrup zum Gut Wendlinghausen.

Pausieren können wir überall, wo es ein Stück Wiese gibt.

Auf den gut 120 Kilometern sind bis zu 300 Höhenmeter zu bewältigen. Nicht immer ganz einfach für die sanften Riesen. Aber deshalb sind sie ja zu dritt und werden darauf trainiert, den Wagen zu ziehen. Und so stampfen sie ungeduldig mit den Hufen, als es nach der ersten Übernachtung in Kirchdorf weitergehen soll. „Pausieren können wir überall, wo es ein Stück Wiese gibt”, berichtet Wolfgang Zell und sortiert die Geschirre der drei Pferde. Jedes Pferd hat sein eigenes, ganz individuell eingestelltes Brustblattgeschirr. Es ermöglicht ihnen, ihr Körpergewicht zum Ziehen einzusetzen. „Manche Pferde fangen an zu springen, wenn das Gewicht zu schwer ist. Das ist aber nicht gut. Der Anzug muss stimmen und sie müssen das Gewicht bewältigen können”, erklärt Heinrich Dreyer.

Zells Stute Xandra springt kurzfristig bei den Wettpflügen-Europameisterschaft ein

Ganz in Ruhe und mit Geduld werden die vielen Leinen, Kopfstücke und Riemen sortiert, bis alles passt. „Wir sind ja nicht auf der Flucht”, sagt Wolfgang Zell lachend und schickt die drei Pferde rückwärts an die Deichsel des Wagens, um sie dort anzuspannen. Je nach Temperaturen fahren sie nun zwei bis drei Stunden, rasten zwei Stunden, grasen mit den Pferden an der Hand, fahren wieder zwei Stunden, um dann im nächsten Quartier zu halten und zu übernachten. Meist sind es Menschen, die selbst Pferde haben, die dem Gespann ein Stück Wiese und Wasser zur Verfügung stellen. „Man lernt so viele Leute kennen und glaubt gar nicht, wie hilfsbereit die meisten doch sind”, erzählt Wolfgang Zell, der schon so manchen Kilometer auf dem Kutschbock verbracht hat.

Am Gut Wendlinghausen in Dörentrup treffen sie alte Bekannte. Alle zwei Jahre sind dort die Schwergewichte der Pferdewelt zu bestaunen. Und sie zeigen ihr Können. Ob beim Voltieren, Showreiten, Pflügen oder vor den glänzenden Kutschen. Überall auf dem Gelände werden dem Besucher die unterschiedlichen Ausrüstungsgegenstände erklärt, kann man selbst Seile anfertigen, handgemachte Kunst und kulinarische Köstlichkeiten erwerben. Als beim Wettpflügen ein Pferd ausfällt, stellt Wolfgang spontan seine Xandra zur Verfügung. Bei den Europameisterschaften im Wettpflügen holt sie einen Tag später den sechsten Platz. „Ein hervorragendes Pferd. Leistungsbereit und immer gutmütig”, schwärmt Wolfgang Zell von der rotschimmeligen Trekpaardstute.

Auf dem Rückweg müssen die Pferdefreunde wieder die Weserbrücke bei Petershagen überqueren. Und auch diesmal bildet sich hinter der Kutsche ein kleiner Stau. Trotzdem bleiben die meisten Verkehrsteilnehmer freundlich und rücksichtsvoll. „Man nimmt vom Kutschbock die Welt ganz anders wahr. Der Verkehrslärm ist viel stärker und alle scheinen es immer sehr eilig zu haben. Dabei gibt es unterwegs so viel zu sehen. Nur das bäuerliche Leben auf dem Land, das scheint immer mehr zu fehlen. Man sieht kaum noch Menschen, die Nutzvieh halten”, berichtet Heinrich Dreyer. Er selbst ist Mitglied in der Gesellschaft zum Erhalt alter Nutztierrassen (GEH), die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, beispielsweise die Diepholzer Gänse oder Pitzgauer Kühe und viele andere bedrohte Nutztierarten vor dem Aussterben zu bewahren. Auf seinem eigenen Hof hält er neben Gänsen auch zwei Schleswiger Kaltblutwallache.

Die Rückreise verläuft über dieselben Stationen wie ein paar Tage zuvor der Hinweg. „Man verbringt viel Zeit mit seinen Pferden und lernt sie noch besser kennen. Was fressen sie gern, was lassen sie stehen, wann sind sie motiviert, wann brauchen sie eine Pause. Nicht das Ankommen ist der Sinn, sondern der Weg ist das Ziel”, fasst Zell die Reise zusammen.