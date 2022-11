Gemischte Urteile von Bahnreisenden in Bassum zum 49-Euro-Ticket

Von: Fabian Pieper

Das 49-Euro-Ticket soll im kommenden Jahr als Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets eingeführt werden. Davon würden auch Bassumer Bahnreisende profitieren – wenn auch nicht alle. Das trat bei Gesprächen am Bassumer Bahnhof deutlich zutage. Denn besonders der Preis schreckt den einen oder anderen Bahnfahrer ab.

Bassum – Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Das hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern unter der Woche verkündet. Es fungiert als Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das im Sommer für drei Monate die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs sehr attraktiv machte. Die Kreiszeitung hat am Bassumer Bahnhof die Meinung von Bahnreisenden zum neuen Ticket eingeholt.

„Die Idee finde ich super“, sagt Marvin Dunau aus Bassum. Der 24-Jährige sei zwar nur sporadischer Zugfahrer und aufgrund seines Semestertickets auch nicht auf das sogenannte Deutschlandticket angewiesen, „aber für Berufstätige und Pendler ist es fantastisch“, findet er. Für eine reine Freizeitnutzung empfinde er die Kosten von 49 Euro allerdings als zu teuer.

Das sieht auch Marvin Westermann aus Eydelstedt so. Der 17-jährige Schüler halte einen Preis von 25 bis 30 Euro für gerechtfertigt. „Das 9-Euro-Ticket habe ich genutzt“, sagt er, „das 49-Euro-Ticket würde sich für mich nur rechnen, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung in Bremen anfangen würde.“ Er fahre allerdings regelmäßig mit der Bahn, um seine Freundin zu besuchen, die in Bassum wohnt.

Sabine Köhler pendelt mehrmals die Woche beruflich zwischen Bassum und Bremen. Dafür nutzt sie das Mia-Ticket des Verkehrsbundes Bremen/Niedersachens (VBN). Sie würde vom 49-Euro-Ticket profitieren – sie sei beim 9-Euro-Ticket für die Preisdifferenz zum Mia-Ticket vergütet worden –, doch sie äußert auch Kritik: „Die Züge waren im Sommer sehr voll und es war sehr laut. Das Bahnfahren hat keinen Spaß mehr gemacht.“ Sie glaube nicht daran, dass sich mit der Einführung des neuen Tickets etwas an diesen Zuständen ändern würde. Das Angebot an sich allerdings unterstütze sie, „weil es dann auch für mich günstiger wäre“.

86 Euro bezahlt Jwied Hakmiy aus Syke für sein Monatsticket, um nach Bassum zur Arbeit zu kommen. „Wenn das 49-Euro-Ticket kommt“, sagt der 29-Jährige, „ist das besser als 86 Euro jeden Monat.“ An das 9-Euro-Ticket erinnere er sich gerne zurück: „Das war eine gute Sache.“ Doch obwohl er auch nach Feierabend gelegentlich noch mit dem Zug unterwegs ist, sagt er: „Es könnte ein bisschen günstiger sein.“

„Wenn man plant, einen Monat lang öfter zu fahren“, denkt Alexander Schwarz laut nach, „kann sich das 49-Euro-Ticket lohnen.“ Er finde das Angebot „in Ordnung“. Schwarz kommt aus Sulingen und ist nur auf Durchreise in Bassum. Das 9-Euro-Ticket im Sommer habe er viel privat genutzt: „Das hat sich ja schon nach einer Fahrt gelohnt.“ Noch besser fände er ein 365-Euro-Ticket, das über das ganze Jahr gilt, „aber das müsste auch irgendwie finanziert werden“.

Auch Markus und Kai sind nur auf der Durchreise. „Im Prinzip eine gute Sache“, sagt Kai über das Ticket“, aber mir ist das teuer.“ Die Preisdifferenz zum Jobticket sei für den Hannoveraner zu gering, der innerhalb der Stadt zudem auf das Fahrrad schwört. Auch für Kai sei der Unterschied zu den 600 Euro jährlich, die der Berliner für Einzel- und Monatstickets zahlt, gering. „Für mich ist das zwar plus minus null“, sagt er, „aber ich werde es wohl nutzen.“ Dann stellt er nach kurzer Überlegung lachend noch einen weiteren Vorteil des 49-Euro-Tickets fest: „Und ich schone mein Fahrrad!“