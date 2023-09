Vortrag über jüdisches Leben

Zu einem Expertenvortrag über jüdisches Leben lädt das Team des besonderen Freitags um (v.l.) Sandra Kopmann, Claudia Schröter und Waltraud Israel ein. © Fabian Pieper

Dr. Ursula Rudnick beleuchtet am 21. September Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Bassum – Menschen jüdischen Glaubens gestalten ihr Leben in einigen Teilen anders als Christen, in vielen Bereichen gibt es aber auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Personengruppen. Welche das sind, das möchte die evangelische Kirchengemeinde Bassum im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Der besondere Freitag“ mit einem Expertenvortrag aufzeigen.

Nur darf diesmal der Name der Reihe nicht zu wörtlich genommen werden: Das „Besonders“ passt noch, das „Freitag“ allerdings nicht. Denn der besondere Freitag fällt diesmal auf einen Donnerstag, und zwar den am 21. September. Dann nämlich ist um 19 Uhr mit der Judaistin und Theologin Dr. Ursula Rudnick – Beauftragte für Kirche und Judentum im Haus kirchlicher Dienste der evangelischen Landeskirche Hannover – eine Frau zu Gast in Bassum, die sich besonders gut mit den Vergleichen zwischen christlichem und jüdischem Leben auskennt.

Und weil so jemand nun mal nicht an jedem Tag Zeit hat, ist der eigentliche Regeltermin um acht Tage vorverlegt worden. Macht aber nichts, sagt Kirchenvorsteherin Waltraud Israel, schließlich weiß sie: „Das wird sehr spannend!“

Kennengelernt habe sie die Dozentin während der Ausbildung zur Kirchenführerin. „Ganz begeistert“ sei Israel gewesen von Ursula Rudnick. Daher habe sie sich bemüht, die Hannoveranerin nach Bassum zu holen. Nun hat es geklappt. Und die Expertin bringt auch noch eine Ausstellung in Form von 14 Roll-Ups mit, die sich dem Thema „Jüdisch und christlich – näher als du denkst“ widmet.

Warum das Ganze? „Es geht um Aufklärung“, sagt Israel, „und darum, sich auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen. Dass man Verständnis weckt.“ Ein Anliegen, das in Zeiten von Debatten über antisemitische Flugblatt-Affären bayerischer Spitzenpolitiker „ganz aktuell“ sei.

Dabei finde sich jüdisches Gut überall. Fragen wie die, ob das Judensau-Denkmal an der Stadtkirche Wittenberg entfernt werden muss, solle sich genähert werden, erklärt Israel. „Nicht zu provokativ“, sagt sie, „es geht um die Basics.“ Denn: „Viele befassen sich damit nicht.“

Aus diesen Gründen habe die Veranstaltung ihren Weg ins Programm des besonderen Freitags gefunden.

Im Anschluss an den Vortrag können die Besucher mit Ursula Rudnick ins Gespräch kommen und sich die zu diesem Zeitpunkt noch im Gemeindehaus aufgebaute Ausstellung anschauen. Die wandert dann im Anschluss und bis zum 8. Oktober in die Stiftskirche, wo sie immer samstags für Betrachter geöffnet haben wird.

Laut Claudia Schröter aus dem Team des besonderen Freitags ist die Ausstellung besonders interessant für Gästeführer, Schulklassen und Arbeitsgruppen.

Wie bei allen besonderen Freitagen ist der Besuch dieser Veranstaltung kostenfrei, auch wenn die Organisatoren auf die Möglichkeit zum Spenden hinweisen. Getränke und Gebäck gibt es obendrauf, verspricht Waltraud Israel, und Schröter freut sich auf „einen schönen Abend“. Als vordergründige Motivation allerdings solle die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema stehen, so Israel. Schließlich sei es „wichtig, dass man lernt, respektvoll miteinander umzugehen“.