Vortrag über alternatives Bauen und Wohnen im Vorwerk - Gemeinsam zum Traumhaus

Finden, Planen, Bauen und Wohnen

+ © Foto: Kreykenbohm Etwa 50 Gäste kamen zum Vortrag in das Vorwerk der Freudenburg. © Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Am Anfang steht der Investor, am Ende der Bewohner. Der Investor kauft das Grundstück, baut das Haus und verkauft es an den Bewohner - der hofft, dass er sich mit den künftigen Nachbarn gut versteht. Das ist der Standard. Doch es geht auch anders. Beim baugemeinschaftlichen Wohnen steht der Bewohner am Anfang - oder besser gesagt die Bewohner. Sie kaufen das Grundstück, bauen das Haus, ziehen ein und kennen somit ihre Nachbarn bereits. In Hamburg klappt das. Wäre das auch was für Bassum?