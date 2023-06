Geld für die Wiseg spaltet Finanzausschuss der Stadt Bassum

Von: Fabian Pieper

Das neue Gewerbegebiet Vor dem Karrenbruch von Nordosten aus gesehen. Im südlichen Teil des Areals wird bereits gebaut. Elf weitere Firmen sollen sich dort auf absehbare Zeit ansiedeln. © Wolfgang Defort/Archivfoto

Eine Stammkapitalerhöhung der städtischen Wiseg spaltete den Finanzausschuss der Stadt Bassum in zwei Lager – und nicht der Nachtragshaushalt.

Bassum – 33 Minuten. Länger hat der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Bassum auf seiner Sitzung am Montagabend nicht gebraucht, um sämtliche Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Es ging um den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 – ein anderes Thema aber versetzte einige Mitglieder des Gremiums in Rage.

„In was für einer Stadt leben wir eigentlich?“ Diese Frage warf Dr. Christoph Lanzendörfer (SPD) auf. Auch Eike Sellmer von den Grünen wurde deutlich: „Ich finde das unverantwortlich!“ Und SPD-Mann Nordine Harimech-Babic kritisierte eine Informationspolitik der Verwaltung, die er als „tatsächlich schlecht“ bezeichnete.

Zankapfel der Diskussion war eine angestrebte Erhöhung des Stammkapitals der Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Bassum). Das soll per Antrag von zuvor 2,45 Millionen Euro auf 4,75 Millionen Euro nahezu verdoppelt werden. Eine schriftliche Begründung für dieses Vorhaben fehlte im Antrag.

Genau das brachte Harimech-Babic auf die Palme. „Ich habe nur einen Antrag gesehen, keine Informationen.“ Er sehe „große Probleme“ darin, einem Unternehmen Geld zuzustecken, ohne das vernünftig zu begründen. Auch die Erklärung von Bürgermeister Christian Porsch, das Geld sei für den Ankauf von zu entwickelnden Gewerbeflächen gedacht, brachte keine Entspannung – im Gegenteil.

„Das hört sich alles nachvollziehbar an“, sagte zwar Maria Babic (Gemeinsam für Bassum). Doch wegen der zu erwartenden Flächenversiegelung kündigte sie an, gegen den Antrag zu stimmen. Auch Sellmer schüttelte den Kopf. Im jüngsten Gewerbegebiet Vor dem Karrenbruch stehe bislang eine Halle, „und wir wollen schon neue Flächen anschaffen“. Für sie ein Unding, zumal das Geld dann anderswo fehle, wo es dringender gebraucht werde, etwa an den Schulen.

Lanzendörfer wies mit deutlichen Worten auf eine eigentlich für den Herbst angedachte Klausurtagung zur Entwicklung des Gewerbes in Bassum hin. Völlig die Fassung verlor er, als Kämmerin Anke Schulz auf Nachfrage einräumte, selber keinen schriftlichen Antrag gesehen zu haben. Dass in Bassum augenscheinlich Summen von 2,3 Millionen Euro auf Zuruf bewegt werden sollen, trieb Lanzendörfer die Zornesröte ins Gesicht. Auch das Versprechen Porschs, das Schriftstück nachzureichen, beruhigte die Gemüter kaum.

Einen Fürsprecher hatte das Vorhaben in Person von Hans-Hagen Böhringer (CDU). „Wir haben nun die Möglichkeit, eine Fläche zu erwerben. Wir müssen etwas vorhalten für die Zukunft.“ Auch Horst Husmann vom Bürger-Block kündigte seine Zustimmung an. So kam es zur Kampfabstimmung. Sechs Mitglieder des Ausschusses gaben dem Antrag ihre Zustimmung, fünf waren dagegen – damit ist der Weg zu einem Ratsbeschluss frei.

Die Diskussionen über den Nachtragshaushalt rückten damit ein wenig in den Hintergrund. Dabei präsentierte die Kämmerin eine Aufstellung, in der sie aufzeigte, warum die Stadt ihren Haushalt aufstocken muss. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten seien um 4,5 Millionen Euro gegenüber dem Plan gestiegen, Verpflichtungsermächtigungen um eine Million Euro. Auf der Seite der Kostensteigerungen standen beispielsweise die Feuerwehrhäuser in Dimhausen und Nordwohlde, der Radweg nach Neubruchhausen, Fahrzeuge für den Bauhof und Lebensmittel für die Kindergarten-Küche. Neue Ausgaben kamen durch den Digitalpakt, Grundstückskäufe, Baumaßnahmen am Naturbad und die Projektierung der EU-Küche zustande – und durch die eben empfohlene Stammkapitalerhöhung. „Anke, deine Arbeit ist wie immer vorbildlich“, stellte Eike Sellmer daraufhin fest, „aber solange die Erhöhung des Stammkapitals da mit drin ist, werden wir dagegen stimmen.“

Das Bild der Abstimmung über den Nachtragshaushalt sah daher ähnlich aus: Sechs Mitglieder stimmten dafür, fünf dagegen. Die Diskussionen dürften im Rat am Donnerstag also weitergehen – es kommt also noch etwas drauf auf die 33 Minuten.