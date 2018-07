Viele Angebote, aber wenig Gäste beim Familien-Sommerfest

Organisatoren bleiben optimistisch

+ © Schmidt Viele Plätze sind unbesetzt – und so voll wie auf diesem Bild war es beim Familienfest am Wochenende längst nicht immer. © Schmidt

Bassum - Von Katharina Schmidt. Das erste Familien-Sommerfest an der Gilde-Festhalle in Bassum hätte deutlich mehr Besucher vertragen können. Am Samstag und Sonntag waren jeweils – grob überschlagen – nur um die 500 Gäste der Einladung des Bremer Catering Service gefolgt. Gemessen an dem, was die Organisatoren auf die Beine gestellt hatten, ist die Zahl ernüchternd.