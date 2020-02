„Wo gehst du hin?“ mit atemberaubender Artistik

Zwei Shows in Bassum

Die Artistin Tina Badenhop (Foto) scheint die Schwerkraft außer Kraft gesetzt zu haben: Nur an einem blauen Band schwebt sie über der tiefschwarzen Bühne – als Mitwirkende des Theaterprojekts „Wo gehst Du hin?“, das am Samstag und Sonntag in der Bassumer Gildefesthalle zu sehen ist.