Gegen das Chaos: Laura Achmus aus Bassum ist Ordnungscoach

Platzsparend und übersichtlich: die Küche von Ordnungscoach Laura Achmus. © Sigi Schritt

Laura Achmus aus Bassum ist nebenberuflich Ordnungscoach. Sie hilft Menschen beim Aufräumen und sorgt mit ihren Methoden dafür, dass es ordentlich bleibt.

Bassum – Fein säuberlich aufgereiht stehen kleine schwarze Dosen in einem Küchenregal. „Rosmarin“, steht darauf, „Oregano“, „Bolognese-Gewürz“ oder „Pasta-Allrounder“. Laura Achmus öffnet einen der Schränke. Auch dort hat das Chaos keine Chance: Soßen stehen auf Drehtellern, haltbare Lebensmittel hat sie in Gefäße abgefüllt. Ordnung ist die Leidenschaft der 23-jährigen Bassumerin. Und seit einem knappen Jahr ist Ordnung sogar ihr Beruf: Laura Achmus ist ausgebildeter Ordnungscoach.

Bassumerin Laura Achmus ist Ordnungscoach

Wobei, ein Fulltime-Job ist das nicht – noch nicht. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie in der Buchhaltung einer Bremer Spedition. Zum Ordnungscoach wird sie erst nach Feierabend. Dennoch spricht sie bereits davon, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. „Bis jetzt fließt da noch nicht viel Zeit rein“, sagt sie zwar. Doch sie könne sich gut vorstellen, irgendwann Vollzeit im Ordnungs-Business zu arbeiten: „Das wäre ein Jackpot!“

Schließlich sagt sie grinsend über sich selber: „Ich bin eine Ordnungsfanatikerin!“ Das sei sie schon immer gewesen, doch Anfang vergangenen Jahres sei ihre Leidenschaft durch Serien auf einem Streaming-Portal auf ein neues Level gehoben worden. Zu dieser Zeit habe sie sich persönlich an „einem kleinen Tiefpunkt“ befunden, „und mir hat es in dieser Zeit sehr geholfen“.

Und das hat auch seinen Grund, erklärt Laura Achmus: „Ordnung hat viel mit Gewohnheiten zu tun, mit Struktur – und auch mit der Psyche. Man ist aufgeräumter im Kopf.“ Eine Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass sich die 23-Jährige zu einem Online-Kurs angemeldet hat. Dort erhielt sie eine Ausbildung, am Ende mit einem Zertifikat besiegelt. Seit einem Jahr ist sie nun als Ordnungscoach unterwegs.

Wie Ordnungscoach Laura Achmus aus Bassum ihren Kunden hilft

Dabei handelt es sich um eine Tätigkeit mit Kundenkontakt. „Ein Kunde sagt mir, seine Küche sei chaotisch“, erklärt Laura Achmus ihr Wirken an einem konkreten Beispiel. „Ich schaue mir die dann an und entwickele ein Konzept, ein System.“ Sie überlege sich beispielsweise, wohin die Vorräte kommen könnten, wohin die Gläser, wohin das Geschirr. „Es macht schon Sinn, wenn das Geschirr in der Nähe des Geschirrspülers ist“, sagt sie. Das Konzept erstelle sie zu Hause, um es anschließend dem Kunden zu präsentieren. Gibt er oder sie grünes Licht, geht es ans Bestellen.

Denn die Konzepte, die Laura Achmus predigt, beinhalten häufig kleine Dosen, Körbe oder Fächer für Schubladen und Schränke – „So, dass der Kunde die Ordnung beibehalten kann. Es soll ja langlebig sein.“ Diese Dinge bestellt sie im Internet. Ist alles da, was sie braucht, fährt sie wieder zurück zum Kunden. Und dann kommt der Teil, der vielen am schwersten fällt: das Ausmisten.

Die Expertin nutzt den etwas freundlicheren Ausdruck „Aussortieren“. Sie gebe dabei „seelische Betreuung“ und beobachte die Kunden. „Manche sind sehr offen dafür, andere sehr sensibel.“ Schwierig sei dieser Vorgang in Räumen wie Wohn- oder Schlafzimmer. Dann stelle sie häufig die Frage: Verbindest du damit schöne Erinnerungen? Und ganz so konsequent wie andere Ordnungscoaches, die einen eher minimalistischen Stil predigen, sei Laura Achmus bei diesem Schritt nicht. „Es gehört zwar dazu“, erklärt sie, „aber wenn Platz da ist: Warum soll man es nicht behalten?“

Für ein Leben mit Ordnung: Ordnungscoach Laura Achmus aus Bassum

Anschließend räumen Expertin und Kunde gemeinsam alles wieder ein. Sie zeigt Techniken, wie man Kleidungsstücke platzsparend faltet, erläutert, weshalb Dinge am Ende dort stehen, wo sie stehen. Wenn alles eingeräumt ist, ist ihre Arbeit getan. Schön sei der Moment, wenn der Kunde vor dem Ergebnis steht. „Das Gesicht zu sehen, wenn es fertig ist: Das ist unbezahlbar!“

Gesellschaftsspiele hat Laura Achmus individuell verpackt. © Schritt, Sigi

Zu ihren Kunden zählen alte und junge Menschen, Männer und Frauen, auch Berufstätige, die nicht viel Zeit zum Aufräumen haben. Der Kontakt komme in der Regel über Mundpropaganda zustande. Eine eigene Webseite und Profile in den sozialen Netzwerken hat Laura Achmus aber auch schon aufgebaut. Ihr Konzept nennt sie „Life with Order“, was auf Deutsch „Leben mit Ordnung“ bedeutet.

Mit der Ordnung leben muss auch Freund René, mit dem sie im ländlichen Teil Bassums lebt. „Ein sehr chaotischer Mensch“, sagt sie und lacht. Die 23-Jährige gibt schmunzelnd zu, ihn „in manchen Momenten“ erziehen haben zu müssen. „Aber mittlerweile ist er echt zufrieden.“ Und dann sagt Laura Achmus lächelnd etwas, was durchaus beruhigt: „Manchmal hat man Tage, an denen der Haushalt liegen bleibt – auch ich.“