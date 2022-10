Gefährliche Legionellen

Von: Marten Vorwerk

Zu kaltes Trink- oder Duschwasser kann zu gesundheitsschädlichen Bakterien, den Legionellen, führen. © Patrick Pleul/Dpa

Auf der Suche nach Einsparmaßnahmen werden einige Menschen erfinderisch; sie reduzieren die Wassertemperatur ihres Heizkessels, um weniger Gas zu verbrauchen. Experten warnen: Das kann gefährlich werden.

Landkreis Diepholz – Das Runterkühlen von Gasheizungskesseln ergibt bei den explodierenden Strom- und Gaspreisen finanziell Sinn. Gesundheitlich allerdings können dadurch Gefahren für Menschen entstehen. Die Rede ist von Legionellen, die sich bei bestimmten Wassertemperaturen stark ausbreiten. Die Kreiszeitung hat bei Heizungsunternehmen nachgefragt, ob private Haushalte selbst Maßnahmen an ihren Heizanlagen vornehmen.

Dass Verbraucher ihre Kessel selbst runterregeln, hätten mehrere Heizungsunternehmen aus dem Landkreis bisher noch nicht erlebt, erklären zum Beispiel die Firmen Thomas Stadler Haustechnik sowie Koop und Brinkmann aus Bassum sowie Runge-Sanitär aus Weyhe auf Nachfrage.

Verbraucher informieren sich

Holger Behrens ist Obermeister der Innung Sanitär, Heizung und Klima des Landkreis Diepholz, und Geschäftsführer der Heizungsfirma Behrens in Stuhr. Er habe solche Vorfälle ebenfalls nicht beobachtet. „Vielmehr kommt es vor, dass Bürger uns fragen, was sie energiesparend tun können. Gerade in der jetzigen Zeit hat sich das gehäuft. Wir geben ihnen Tipps oder fahren vorbei und nehmen entsprechende Einstellungen vor“, erklärt er.

Viele würden nicht wissen, wie sie ihre Trinkwassererwärmungsanlagen runterregeln. „Das ist etwas, das man nicht jeden Tag macht. Nicht alle sind in der Lage, die Anleitung einer Heizung zu lesen. Wenn wir die Anlagen runterregeln, ist es effektiver, um der Gefahr der Legionellen zu entgehen“, sagt Behrens. Ob und wie die Kessel angepasst werden können, sei von Anlage zu Anlage unterschiedlich.

Immer wieder komme die Frage, wie weit die Temperatur reduziert werden könne. „Experten sind sich nicht ganz einig. Bei Mehrfamilienhäusern, wo die Wasserleitungen länger sind, sollte es nicht unter 60 Grad gehen. Bei Einfamilienhäusern sind mindestens 55 Grad unbedenklich“, erklärt Behrens.

Jede Zapfstelle sollte mindestens einmal in der Woche genutzt werden

In neueren Heizungskesseln gebe es darüber hinaus bestimmte Legionellen-Programme. „Sie können so eingestellt werden, dass sich das Wasser einmal pro Woche auf mehr als 60 Grad erhitzt“, informiert Behrens. Den Rest der Woche bleibe das Wasser etwas kühler. „Das reicht auch zum Duschen oder Hände waschen“, weiß der Obermeister. Kaltes Wasser soll dagegen eine Temperatur von „weniger als 25 Grad aufweisen. Neben der Temperatur ist auch der Durchfluss ausschlaggebend für eine gute Wasserqualität: Jede Zapfstelle in einem Haushalt sollte mindestens einmal pro Woche, idealerweise alle drei Tage, genutzt werden“. So schreibt es der Landkreis auf Empfehlung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW).

Seine Kollegen habe Holger Behrens bei der vergangenen Innungsversammlung vor wenigen Tagen nicht für das Thema Legionellen sensibilisieren müssen. „Das kennt jeder. Mit den Einstellungen der Heizungen kennt sich auch jeder aus. Da werden eher andere Themen besprochen“, erklärt der Heizungsexperte – zum Beispiel Material- und Lieferschwierigkeiten oder die Gas-Knappheit.

Monteure kennen Legionellen-Gefahr

Abschließend weist Behrens darauf hin, dass es bei „all den Fragen“ nicht darum gehe, Geld, sondern Strom und Gas zu sparen. „Das ist extrem wichtig, damit wir am Ende des Winters überhaupt noch Gas haben.“

Für öffentliche Gebäude habe der Landkreis im Jahr 2007 ein Überwachungsprogramm für Legionellen gestartet, das regelmäßig wiederholt wird. „Vulnerable Institutionen wie Krankenhäuser sind jährlich zu kontrollierende Gebäude“, schreibt Christine Sandkuhl vom Gesundheitsamt. Ein Rückgang an auffälligen Befunden sei verzeichnet worden.

Legionellen sind Bakterien, die sich in Leitungssystemen bei Temperaturen zwischen 30 und 50 Grad stark vermehren. Sie können zwei unterschiedliche Krankheiten hervorrufen: Das Pontiac-Fieber, das Symptome eines grippalen Infektes auslöst und nach einigen Tagen wieder abklingt und die Legionärskrankheit. Sie ist gefährlicher und kann eine schwere Lungenentzündung mit hohem Fieber zur Folge haben. So schreibt es Dorit Döpke vom Gesundheitsamt des Landkreis Diepholz.