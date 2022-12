Gebautes und Geplantes: Stadt Bassum blickt zurück und voraus

+ © Vorwerk, Marten Fahrradzonen sollen unter anderem an der Bürgermeister-Lienhop-Straße entstehen. © Vorwerk, Marten

Bassums Erster Stadtrat Karsten Bödeker und Ordnungsamtsleiter Jürgen Donner ziehen Bilanz: Was ist dieses Jahr geschafft worden? Was kommt 2023?

Bassum – „Wir investieren etwa 750 000 Euro in die Verkehrsentwicklung. Das ist schon eine Menge Holz“, sagt Jürgen Donner. Der Leiter des Bassumer Ordnungsamtes blickt dabei auf mehrere Projekte, die die Stadt zuletzt abgeschlossen hat und in Zukunft noch angehen wird. Donner und der Erste Stadtrat Karsten Bödeker zogen in einem Pressegespräch Bilanz und wagten einen Ausblick auf 2023.

Bushaltestellen werden für 480.000 Euro barrierefrei umgebaut

Ein Projekt, dessen Umsetzung läuft, ist die Verbesserung der Bushaltestellen im Stadtgebiet und in den Ortschaften. Die Stadt hatte bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und beim Zweckverband Bremen/Niedersachsen (ZVBN) einen Antrag auf Förderung barrierefreier Haltestellen gestellt. Diesem wurde entsprochen. „In Bramstedt sind die Erd- und Teerarbeiten fertig. Nach der Frostphase werden die Restarbeiten durchgeführt“, sagt Jürgen Donner über die Doppelbushaltestelle an der Grundschule. An acht weiteren Haltestellen im Stadtgebiet wird gebaut, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Die Kosten dieser Projekte belaufen sich auf 480 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Bassum beträgt 120 000 Euro.

+ Eine barrierefreie Doppelbushaltestelle wird an der Bramstedter Grundschule gebaut. © Vorwerk, Marten

Eine weitere Maßnahme, die schon umgesetzt wurde, ist die verbesserte Anbindung an den Schienenverkehr des Ortsteils Nordwohlde. „Wir haben in einer Analyse festgestellt, dass die Taktung der Busse dort nicht besonders hoch ist. Deswegen haben wir sie erhöht, für Pendler und Schüler“, erklärt Karsten Bödeker. Die Buslinie 103 (Syke – Fahrenhorst – Ristedt über Nordwohlde) fährt seit Juli montags bis freitags fünf Mal pro Tag in jede Richtung. Das Angebot ist vorerst auf zwei Jahre begrenzt und wird danach neu geprüft. „Wir müssen dann schauen, ob sich das lohnt“, sagt Jürgen Donner. Die Kosten liegen bei jährlich 54 000 Euro. Die Hälfte davon übernimmt der Landkreis Diepholz. Den Rest zahlt die Stadt.

+ An der Haltestelle Am Hombach in Nordwohlde fährt die Buslinie 103 seit Sommer häufiger. © Marten vorwerk

Fußgängerüberwege sind in Bassum 2022 für 25.000 Euro renoviert worden

25 000 Euro kosteten die Renovierungen von Fußgängerüberwegen. Die Fußgängerüberwege am Bahnhof, an der Bahnhofstraße, an der Langen Wand und an der Syker Straße wurden mit neuen LED-Leuchten ausgestattet. An der Bahnhofstraße beim Inkoop-Markt sind neue Licht-Masten verbaut worden. Viele Fußgängerüberwege hat die Stadt neu markiert und die Schilder erneuert.

Zu den fertiggestellten Maßnahmen zur Verkehrsentwicklung gehören auch die neue Beleuchtung an der Unterführung am Bassumer Bahnhof sowie die reparierte Höhendurchfahrtskontrolle (wir berichteten).

Für 2023 hat sich die Stadt im Verkehrsentwicklungsplan die Fahrradmobilität auf die Fahne geschrieben. Die Bereiche zwischen Langer Wand, Bürgermeister-Lienhop-Straße und Schulzentrum sollen fahrradfreundlicher gestaltet werden. „Wir planen dafür etwa 150 000 Euro ein“, sagt Karsten Bödeker. Beschilderungen, Markierungen und Piktogramme seien geplant. „Es grassieren viele Ideen, aber in die genauen Planungen steigen wir erst im neuen Jahr ein“, erklärt Jürgen Donner.

+ Neue Licht-Masten bei Inkoop. © Vorwerk, Marten

Der ADFC soll in „irgendeiner Form“ in die Planungen integriert werden, ergänzt der Ordnungsamtsleiter. Es müsse geschaut werden, wie breit die Radwege überhaupt werden könnten. Donner weiß: „Rad und Auto müssen sich auf den Straßen immer noch vertragen.“