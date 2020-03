Coronavirus: Gastronome befürchten bis zu 50 Prozent Betriebsaufgaben

Branche in abgrundtiefer Krise

+ © Heinfried Husmann Gespenstisch: Strahlender Sonnenschein, aber keine Gäste auf der Terrasse an der Klostermühle Heiligenberg, ein beliebtes Ausflugslokal. © Heinfried Husmann

Landkreis Diepholz - Beefsteak mit Kartoffelstampf und Bohnen in Tomatensauce – dieses Mittagsmenü hat Gastronom Andree Meyer an diesem Montag im Angebot. Doch die Geschäftsbedingungen sind gespenstisch. Nur noch zum Mitnehmen gibt es die Mahlzeiten im „Bassumer Eck“ oder in der Twistringer Domschänke. Das gilt genauso für Pommes mit Currywurst, Jägerschnitzel, Burger und alle anderen Speisen auf der Karte.