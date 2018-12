Gans und Wild auf der Zunge

Seit mehr als einem halbem Jahrhundert kocht sie für viele Gäste: Martha Meyer, Senior-Chefin des Gasthaus „Zur Post“ in Neubruchhausen, steht auch an den Weihnachtsfeiertagen wieder am Herd. - Foto: Seidel

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Wer die Qual hat, der hat die Wahl – wenn es ums Essen geht, dann trifft genau das an Heiligabend in vielen Familien nicht zu. Nämlich dann, wenn sie althergebrachte Traditionen pflegen – und das servieren, was schon Eltern und Großeltern ihren Lieben auftischten. Wie Sauerkraut und Rotkohl mit Fleisch- und Bratwürstchen zum Beispiel, einst ein Festtagsessen. Die erfahrene Köchin Martha Meyer aus Neubruchhausen kennt solche Traditionen, die es früher auf dem Bauernhof gab. An den Feiertagen in einem Restaurant Essen gehen? Damals völlig undenkbar – heute Standard.

Die 71-jährige Martha Meyer wird an den Feiertagen wieder in der Küche des Gasthauses „Zur Post“ in Neubruchhausen stehen. Dort sind – wie in anderen Restaurants und Gaststätten auch – alle Plätze ausgebucht. Seit 1966 kocht Martha Meyer für viele Menschen, also seit mehr als einem halben Jahrhundert. Sie hat im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neue Trends erlebt.

Anfang der 1970er-Jahre kamen demnach die ersten Gäste am ersten und zweiten Weihnachtstag ins Restaurant. „Damals haben wir ein Menü angeboten“, berichtet die 71-Jährige. Nein. Was genau gab damals, daran kann sie sich nicht erinnern.

Es war eine Zeit, in der es in der gesamten Region – bei Hochzeiten und anderen großen Familienfeiern – in der Regel eine Suppe, dann Hühnerfrikassee (manchmal Zungenragout) und dann den Hauptgang mit Braten, Gemüse, Salat und Salzkartoffeln gab.

Sehr beliebt damals: Grüner Blattsalat mit Mandarinen in leicht angeschlagener Sahne. Beim Nachtisch ein absolutes Muss war das Eis mit heißen Kirschen.

Gäste lieben Qual der Wahl

Zurück zur weihnachtlichen Ess-Tradition: Einige Jahre wählten die Gäste gern à la carte, aber das ist mittlerweile in vielen Restaurants mit deutscher Küche passé. Heutzutage lieben die Gäste die Qual der Wahl. Will heißen: die Auswahl am großen Büfett.

Was gehört anno 2018 klassischerweise dazu? Wild und Gans, aber auch Roastbeef, Ente und Lachs dürfen laut Martha Meyer nicht fehlen. Die Gäste schätzen aber genauso Antipasti, Salate und verschiedenste Beilagen. Zum Abschluss des Mahls legen nicht nur Süßschnäbel Wert auf eine große Dessert-Auswahl.

Seit den 1970er-Jahren ist bei Martha Meyer eine Tradition geblieben: Zum Auftakt kocht sie noch immer die „Königinnen-Suppe“, eine gebundene Hühnersuppe.

Und was gibt es bei Familie Meyer am Heiligabend? „Filet-Steak oder Raclette“, antwortet die 71-Jährige schmunzelnd, „das wissen wir noch nicht so genau“.