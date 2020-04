Gallmeier baut Depot für Mundschutz auf

+ Bald Pflicht: ein Mund-Nasen-Schutz. Foto: dpa/Stephan Dinges

Bassum – „Ich habe Montagmorgen angefangen und am Mittag hatte ich bereits 4000 Stück verkauft.“ Der Fotograf Marco Gallmeier aus Bassum hatte in der Not die richtige Geschäftsidee und deshalb gut zu tun. Natürlich ist auch seine Branche von der Corona-Krise betroffen, Aufträge seien reihenweise weggebrochen. Da kam die Anfrage eines befreundeten Unternehmers aus Minden gerade recht: „Hast du Interesse, ein Mundschutzdepot zu eröffnen?“, wurde Gallmeier gefragt. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Der Freund ist Vertriebler und verfügt über gute Kontakte. Gallmeier hat am Standort Handwerkstraße durchaus Lagerkapazitäten, wobei die Masken nicht lange liegen bleiben. Die Nachfrage ist riesig. Vor allem seit bekannt ist, dass auch Niedersachsen nun eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) einführt.