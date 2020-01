Galaball mit Tanz und „Lecker Nudelsalat“

+ Beim Galaball bekommt jeder die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Foto:imago/imagebroker/begsteiger

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Das schicke Kleid, das zum Abiball oder der Hochzeit der Freundin gekauft wurde, fristet seit seinem großen Auftritt ein Dasein im Schrank. Und der teure Anzug, den man gern mal wieder zur Krawatte oder Fliege tragen würde, wäre in der Disko oder bei anderen Feiern einfach völlig übertrieben. Wer bei diesen Zeilen seufzend nickt, kann sich freuen. Denn er bekommt am 22. Februar die Gelegenheit, die guten Stücke einmal wieder „Gassi zu führen“. Dann öffnet die Gildehalle ihre Pforten zum ersten Galaball in Bassum. Organisator ist Michael Maas, Geschäftsführer des Modehauses. „Richtige Bälle, bei denen man sich schick anzieht, sind doch eher selten geworden“, so Maas. Und nachdem er eine ähnliche Veranstaltung in Bremen besucht hatte, beschloss er, so etwas auch in seinem Heimatort anzubieten. „Im Mittelpunkt steht ganz klar das Tanzen“, erklärt Maas. Da bekommt jeder die Möglichkeit das, was er in der Tanzschule gelernt hat, zu vertiefen oder wieder aufzufrischen. Für die richtige Musik sorgt „Lecker Nudelsalat“. Nein, das war kein Tippfehler, sondern der Name einer sechsköpfigen Band aus Wuppertal, die klassische Tanzmusik, aber auch Pop präsentieren wird. Hauptsache tanzbar lautet die Devise.