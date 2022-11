Gästeführer laden zur Klappstuhlführung im Bassumer Gemeindehaus ein

Von: Fabian Pieper

Nehmen schon mal Platz: Die Bassumer Gästeführer (v.l.) Waltraud Israel, Klaus-Dieter Sprenger, Christa Skubowius, Brigitte Stein, Ingrid Skripalle und Bodo Heuermann sowie die Tourismus-Beauftragte Susanne Vogelberg machen Werbung für die sechste Klappstuhl-Gästeführung auf dem Stiftshügel. © Fabian Pieper

Menschen, die nicht mehr allzu mobil sind, etwas von Bassum zeigen. Das ist das Motto der Klappstuhführung am Sonntag, 13. November.

Bassum – Bequem sind sie, die Sitzgelegenheiten des Gemeindehauses auf dem Stiftshügel. Die Bassumer Gästeführer haben am Mittwoch schon mal auf ihnen Platz genommen. Spätestens jedoch am Sonntag, 13. November, werden die Organisatoren der sechsten Klappstuhlführung ab 14 Uhr ihre Plätze für diejenigen räumen, die sich für Themen rund um ihre Heimatstadt interessieren, jedoch für ausschweifende Ausflüge vielleicht nicht gemacht sind.

Damit tragen sie dem Gedanken Rechnung, unter dem 2015 die Klappstuhlführung ins Leben gerufen worden war: „Damit können wir den Leuten, die nicht mehr so mobil sind, etwas von Bassum zeigen“, erklärt Gästeführer Klaus-Dieter Sprenger. Das geschieht in Form von vier jeweils rund 20-minütigen Vorträgen mit medialer Unterstützung. So entführt das Gästeführerteam die Besucher innerhalb kürzester Zeit an besonders zeigenswerte Ecken Bassums.

Vergangenheit des Stiftsparks wird Gegenwart gegenübergestellt

Zum Beispiel in den Stiftspark. Der ist zwar vom Gemeindehaus gar nicht so weit entfernt, allerdings bietet Anni Wöhler-Pajenkamp bei ihrem einleitenden Vortrag nicht nur einen Einblick in den aktuellen Zustand des Parks. Sie stellt die Vergangenheit des Ortes seiner Gegenwart gegenüber. Zudem spricht sie über Menschen, die in den vergangenen Jahren Spuren im Stiftspark hinterlassen haben.

Danach übernimmt Bodo Heuermann. „Saxa loquuntur“ lautet der Titel seines Beitrags, was auf Deutsch in etwa „sprechende Steine“ bedeutet. Und genau darum geht es auch: Er will den Gästen besondere Gedenksteine, Denkmäler und Gedenktafeln in Bassum mit ihrem Hintergrund näherbringen. Er spricht von einem „virtuellen Rundgang zu den Anlaufpunkten“, den er jedoch recht kurz hält. „Mich über alle ausführlich zu äußern, das würde den Nachmittag füllen“, sagt Heuermann lachend.

Waltraud Israel erzählt Geschichten über Eschenhausen

Nach einer kurzen Pause mit Getränken und selbst gebackenem Kuchen folgt der Vortrag von Waltraud Israel. Auch sie schließt sich der Meinung ihres Vorredners an: „20 Minuten, da muss man sich wirklich einschränken.“ Selbst, wenn man über eine kleine Ortschaft wie Eschenhausen spricht. Es sei „spannend, was es in so einem kleinen Ortsteil zu entdecken gibt“. Israel möchte den Blick auf die „Geschichte und Geschichten“ des Dorfes lenken.

Den letzten Beitrag liefert Christa Skubowius. „Blühendes Bassum“, so ist ihr Jahresrückblick überschrieben. „Die Fahrradgartentour ist ja immer schnell ausgebucht“, habe sie festgestellt, dass die Bassumer sich an farbenprächtigen Pflanzen erfreuen. Daher habe sie bereits vor der zweijährigen Corona-Pause damit begonnen, Fotos von öffentlichem Grün zu machen. Diese wird sie bei der Klappstuhlführung zeigen.

Überraschung, aber keine Details angekündigt

Wobei, eigentlich ist der Name der Veranstaltung eine kleine Mogelpackung. Denn Klappstühle werden dort keine Rolle spielen. Gesessen wird auf „schönen, bequemen Stühlen“, so Christa Skubowius, die noch eine Überraschung ankündigt, aber keine Details verrät. Dafür sagt sie, dass Claudia Franke-Reckhardt für die muskalische Untermalung sorgt.

Los geht es am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr, der Einlass in das Gemeindehaus beginnt bereits eine halbe Stunde eher. Die Gästeführer bitten zudem um Anmeldung beim Bürgerservice der Stadt Bassum (04241/840) bis spätestens Freitag, 11. November, empfehlen aber aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen eine frühzeitige Anmeldung. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person, in denen die Getränke sowie der Kuchen in der Pause enthalten sind.