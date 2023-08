Philharmonic Rock sorgt für Gänsehaut-Momente an der Freudenburg

Von: Fabian Pieper

Philharmonic Rock um Sänger Jens Wördemann haben die Freudenburg zum Beben gebracht. © Wolfgang Defort

Mit beeindruckender Musik und unterhaltsamen Anekdoten hat Philharmonic Rock die Gäste an der Bassumer Freudenburg begeistert.



Bassum – Mit einer spektakulären Show hat das Ensemble Philharmonic Rock am Samstagabend die Freudenburg zum Beben gebracht. Das vorletzte Bassum-Open-Air-Konzert in diesem Jahr war eine besondere Verbindung aus der Musik der klassischen Philharmonie Nordwest unter der Leitung von Dirigent Ulrich Semrau und sechs rockerfahrenen Band-Musikern um Sänger Jens Wördemann.

Der gab immer wieder kleine Anekdoten zum Besten – etwa wie er beim bis dato jüngsten Auftritt von Philharmonic Rock in Bassum vor fünf Jahren zu spät kam und das Konzert ohne ihn begann. Diesmal aber schaffte er es pünktlich, und mit der traditionell ersten Nummer „Smoke on the Water“ von Deep Purple gaben die mehr als 30 Musiker auf der Bühne unter der Konzertmuschel direkt die Richtung vor. Denn es folgten beeindruckende Interpretationen von Rock-Klassikern wie „Highway to Hell“, „Stairway to Heaven“, „Sweet Home Alabama“ oder „Tausend und eine Nacht“. Mehrfach riss es viele der rund 500 Besucher von ihren Sitzen. Am Ende spendeten sie minutenlang Beifall – und bedankten sich auf diese Weise für zahlreiche Gänsehaut-Momente. fap