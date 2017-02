Fußball, Clowns und Indianer

Bramstedt - Von Michael Walter. Ein langer Weg ging gestern für 34 angehende Erzieher und gut 60 Kinder der Grundschule Bramstedt zu Ende: Ein halbes Jahr lang haben sie gemeinsam an einem halben Dutzend Unterrichtsprojekten gearbeitet. Jetzt hatten sie zur Abschlussfeier eingeladen, bei der sie die Ergebnisse vorstellten: Mit einer kleinen Bühnenshow und Präsentationen in den Klassenzimmern.

Für die Kinder war es in erster Linie ein Riesenpaß, für die 31 jungen Frauen und drei Männer von den BBS in Syke war es Teil ihrer Ausbildung. Aufgabe: Konzeption und Durchführung eines mehrmonatigen Unterrichtsprojekts. Seit August waren sie damit zugange. „Wir haben zuerst an der Schule hospitiert und Ideen gesammelt“, erzählt Anna Münch.

Im September fiel dann der eigentliche Startschuss. Jeden Mittwoch in der ersten und zweiten Stunde haben die angehenden Erzieher in Eigenregie mit den Kindern gearbeitet.

+ Clownnummer mit kleineren technischen Problemen. Trotzdem hatten die Kinder ihren Spaß. © Michael Walter

Beteiligt waren alle zweiten, dritten und vierten Klassen, die – teils jahrgangsübergreifend – in sechs Gruppen aufgeteilt wurden. Die Inhalte waren dabei grundverschieden, es gab jedoch einen gemeinsamen Ansatz: Quasi unterschwellig sollten die Kinder über die Arbeit am eigentlichen Thema soziale Kompetenzen erwerben. Im Klartext heißt die Botschaft: Miteinander geht’s viel besser, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.

Unter der Überschrift „Meisterdetektive lösen Fälle“ übten die Kinder zum Beispiel kombinatorisches Denken, lernten allerdings, dass sie ihren Fall nur lösen können, wenn sie im Team arbeiten und alle Beweise zusammentragen. „Auf den Spuren der Indianer“ bewegte sich eine zweite Gruppe. Vordergründig lernte sie dabei ein paar grundsätzliche Dinge über die nordamerikanischen Indianer: Wo lebte welcher Stamm, und wodurch unterschieden sie sich? Dabei erfuhren sie aber auch viel über das Füreinander, das die Stammeskulturen bis heute prägt.

„Das kleine Nein wird groß“ lautete der Titel eines Projekts, bei dem es um Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein geht.

Eine andere Gruppe hatte eine Bühnenshow mit mehreren Zirkusnummern einstudiert. Darüber hinaus hatten sich noch eine Schulband und eine Fußballmannschaft zusammengefunden.

„Mit den Weihnachtsferien war die inhaltliche Arbeit abgeschlossen“, erzählt Anna Münch. Und ihre Kollegin Nora Stoppok ergänzt: „Nach den Ferien haben wir begonnen, diese Abschlussfeier vorzubereiten.“

Während der gesamten Zeit wurden die angehenden Erzieher von ihren Ausbildern beobachtet. Sowohl der praktische Projektunterricht als auch das Konzept werden benotet. Kriterien waren vor allem Organisation, Kreativität und Flexibilität. Anna Münch: „Eigentlich ist nur wenig so gelaufen, wie es vorher geplant war. Wir mussten ständig umdisponieren und uns an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.“