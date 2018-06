Furioses Rock-Feuerwerk

Manfred Mann und seine Jungs geben alles beim Open Air in Bassum – und begeisteren mit ihren Klassikern wie „Blinded by the Light“ und „Davy’s on the Road again“ rund 1 200 Besucher.

Bassum - Von Ulf Kaack. Die Bilanz für Oliver Launer, den Inititiator des 3. Open Air Festivals im Park an der Freudenburg war eine äußerst positive: Manfred Mann’s Earthband konnte in Sachen Publikumsansturm am Sonnabend das Philharmonic Rock-Ensemble des Vortages nochmals toppen. Performance und Stimmung waren einzigartig, und auch das Wetter spielte mit. Ein perfekter Abend.

Es mögen wohl 1200 Zuschauer gewesen sein, die von den britischen Urgesteinen wohl kaum Innovatives erwarteten, mehrheitlich eher einen nostalgischen Roadtrip zurück in die 70er- und 80er-Jahre, die Ära der eigenen Jugend. Doch das, dies sei vorweggenommen, was die fünf älteren Herren unter dem Dach des Konzertpavillons ablieferten, präsentierte sich durchgehend in modernem Klang-Gewand. Hübsch aufpoliert und neu arrangiert. Keine ollen Kamellen also.

Bereits mit den ersten beiden Songs war klar, dass MMEB, so das Kürzel des Quintetts, keinesfalls eine Aneinanderreihung der großen Charterfolge runterreißen würde: „Captain Bobby Scout“ und „Spirits in the Night“ waren weniger bekannte Songs aus dem Frühwerk der Band, mit denen das nun folgende akustische Feuerwerk gezündet wurde.

Einst gehörte Manfred Mann, mittlerweile 77 Lenze zählend, mit seiner Earth Band zu den innovativsten Musikern seiner Branche. Mit modernen Keyboardsounds, überlangen und komplex arrangierten Kompositionen spielte der Südafrikaner seinerzeit ganz oben in der Liga der chartfähigen Progressiven Rockmusik. Ein heutzutage nahezu ausgestorbenes Genre.

+ Restlos begeisterte Zuhörer beim Open Air in Bassum: Die legendären Hits reißen die Rockfans an der Freudenburg mit. © Wolfgang Defort

Was folgte waren Klassiker aus der fast fünf Dekaden währenden Schaffensphase der Earthband: „You Angel you“ in einer bluesigen Variante mit Akustikgitarre oder „Don’t kill it Carol“, bei dem der Gesang geradezu magisch an der prägnanten Basslinie klebte. Unbestrittener Publikumsliebling war „I came for you“, das als Remix von den Disco Boys unlängst zum zweiten Mal ein Superhit wurde. Vor der Bühne kochte das Publikum bereits, als mit „Blinded by the Light“ und „Davy’s on the Road again“ auf die Zugabe auflaufend der absolute Siedepunkt erreicht wurde.

Von der Urbesetzung ist neben dem Chef lediglich Gitarrist Mick Rogers noch dabei. Soundprägend war in der Blütezeit vor allem die Stimme von Chester Thompson, der ein schweres Erbe hinterließ. Seit 2011 hat nun Robert Hart, der früher bei Bad Company das Mikrofon bediente, den Part des Sängers übernommen. Und der füllte diese Rolle souverän aus, gab dem Gesamtklangbild eine deutlich rockigere Note.

Virtuos und häufig weit ausgereizt die Solopassagen im Repertoire: Ohne Zweifel ist Gitarrist Mick Rogers ein Meister an seinem Instrument und weiß dessen Potenzial auszuschöpfen. Der 71-Jährige bildet den stilistischen Gegenpart zu Manfred Manns flächig-volumigen Keyboardpassagen, seinen Stakkatos am Piano und den unverkennbaren Soli am monophonen Moog-Synthesizer. Der introvertierte Südafrikaner machte seinen Job in Bassum zumeist versteckt hinter einem Wall aus Instrumenten eher unauffällig am rechten Bühnenrand, um zwischendurch mit der Keytar, einem Umhänge-Synthesizer, direkt im Geschehen mitzumischen.

In die lautstark eingeforderte Zugabe stiegen MMEB mit dem Klassiker „Do Wah Diddy Diddy“ ein, mit dem sich Manfred Mann 1964 während seiner Beat-Phase auf Platz eins der US- und UK-Charts katapultierte. Eine knappe Viertelstunde dauerte der letzte Song, die von Bob Dylan komponierte Hymne „Mighty Quinn“. Das opulent vorgetragene Werk wechselte vielfach in seiner Dramaturgie und endete mit dem kollektiven Chorgesang des Refrains durch das Publikum in warmer Sommernacht. Ein würdevoller Abschluss für ein rundum gelungenes Festival.

Und daran will Oliver Launer gleich am 24. und 25. August anknüpfen, dann hat er Michael Patrick Kelly und John Lees Barclay James Harvest bei der Freudenburg am Start.