50 Jahre SV Osterbinde

Am Wochenende feierte der Sportverein mit Freunden und Gästen einen runden Geburtstag. Derzeit dominiert der Fußball in Osterbinde. Aber der Vorstand möchte den SV breiter aufstellen.

Osterbinde – Dem Osterbinder Sportverein eine Zukunft geben. Das ist das Ziel der Vorsitzenden Hüseyin Yesil und Helma Schöpe. Erst seit Februar sind sie im Amt und haben seitdem eine ganze Menge zu tun, um den Verein wieder auf Spur zu bringen. Umso mehr freuten sie sich, dass am vergangenen Wochenende viele Besucher zum 50-jährigen Vereinsbestehen gekommen waren.

Auf einen großen Empfang hatten die Sportler verzichtet, sie wollten stattdessen den Sport in den Mittelpunkt stellen. Mehrere Spiele mit befreundeten Vereinen waren angesetzt. Die treuen Fans ließen ihre Teams trotz Regens nicht im Stich. Zusätzlich kamen aber auch Vertreter aus Politik und Verwaltung, den Sportverbänden und natürlich die Osterbinder selbst, um gemeinsam alte Zeiten aufleben zu lassen. Aber eben auch, um neue Pläne zu schmieden.

„Derzeit haben wir 70 Mitglieder“, berichtet Helma Schöpe. Es waren schon mal doppelt so viele. Allerdings gab es auch Zeiten, und die seien noch nicht so lange her, da waren es nur 40. Ein großes Problem: „Viele Osterbinder wissen gar nicht, dass es uns gibt“, sagt Helma Schöpe. „Wir haben so viel Nachwuchs in Osterbinde, aber dennoch machen sich die Kinder rar.“ Die meisten würden sich dem TSV Bassum zuwenden. Das hänge natürlich auch mit dem Angebot zusammen, weiß die zweite Vorsitzende. Deshalb möchte der Osterbinder Verein nun nicht nur die Werbetrommel rühren, sondern sich auch für weitere Sportarten öffnen. Gymnastik ist gefragt. Und Gesundheitssport, weiß Schöpe aus Erfahrung, schließlich betreut sie seit Jahren in Dimhausen die Fitness- und Gesundheitssparte.

Problem: Es gibt keine Hallenzeiten und kaum Übungsleiter

Ein weiteres großes Problem seien Hallenzeiten, weiß die Ortsvorsteherin. Und Personal. „Wir brauchen Übungsleiter. Ein Verein braucht Leute, die für einen Sport brennen“, sagt sie. Der Vorstand hofft, diese für Osterbinde zu finden. Gerne können sich Ehrenamtliche einbringen, die zusammen mit dem Vorstand etwas aufbauen wollen.

Zur Feier am Wochenende waren viele ehemalige Aktive gekommen, unter anderem die Frauen der Sparte Damensport. „Die haben früher wirklich Stimmung gemacht“, erzählt Schöpe. Es gab Ausflüge, Radtouren, Juxturniere, überhaupt viele gesellige Unternehmungen. Die Damen hatten alte Fotos mitgebracht und schwelgten in Erinnerungen. Damals wie heute wurde viel gelacht.

Damensport war in Osterbinde ursprünglich die stärkste Sparte, anfangs von Karin Ulbrich gegründet, später übernahm Elke Aust, danach Doris Jacobs. 2012 hat sich die Sparte aufgelöst. Seitdem dominiert der Fußball in Osterbinde.

Größte Sparte war früher der Damensport

Auch Gerd Gohlke, Albert Wendt und Gerhardt Aufderheide, alle drei Gründungsmitglieder, hatten den Weg auf den Sportplatz gefunden und erinnerten sich an die glanzvollen Zeiten, und unter anderem an den Bau des Fußballplatzes.

Bereits vor 1973 bolzten fußballbegeisterte Männer in einer Sandkuhle und auf einer Wiese in Osterbinde. Sie waren sich einig: Ein Sportplatz muss her. So gründeten sie mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Eberhard Kramer den SV Osterbinde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten zudem Fritz Kuhlmann, Alfred Hoormann und Wilhelm Freye.

Im November 1973 fand die erste Generalversammlung statt. Vordringliche Aufgabe: Herstellung des Fußballplatzes.

„Damals haben die Mitglieder viel in Eigenleistung gemacht“, berichtet Schöpe. Sie hat die Historie in einer kurzen Chronik zusammengefasst und vorgestellt.

Bau des Sportplatzes in Eigenleistung realisiert

Die Gemeinde Osterbinde trug die Materialkosten und schloss mit der Stadt Bassum einen Vertrag: Solange der Platz bespielt wird – egal, ob Fußball, Bogensport oder anderes, – darf der SV Osterbinde den Platz kostenlos nutzen. Die Kosten für Energie und das Rasenmähen übernimmt die Stadt.

Während der Platz dank des Platzwartes Hartmut Segelhorst heute noch in einem guten Zustand ist, versprühen die Umkleidekabinen den Charme der Siebziger. Sie könnten eine Auffrischung vertragen. Doch dafür fehlen dem Verein derzeit die Mittel. Die Gäste brachten zwar Geschenke mit, aber kein Geld, um diese Aufgabe zu stemmen. Und so haben Helma Schöpe und Hüseyin Yesil noch viel zu tun. Unterstützung ist willkommen.

