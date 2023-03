Bassum würdigt fünf engagierte Bürgerinnen mit dem Ehrenamtspreis

Von: Fabian Pieper

Teilen

Die Geehrten gemeinsam mit (hintere Reihe v.l.) Dr. Jürgen Falck, Peter Schnabel, Cathleen Schorling, Christian Porsch und Bärbel Ehrich. © Fabian Pieper

Sie ist nicht groß, aber von hohem symbolischen Wert: die Ehrenamtsmedaille der Stadt Bassum. Die ist am Donnerstag feierlich verliehen worden. Anne Schumacher, Ina Rapelovski, Johanna Block, Christine Franzke und Dörte Heyken heißen die neuen Preisträgerinnen.

Bassum – „Ehrenamt ist Ehre“, das hat Christian Porsch festgestellt. Dann aber schob Bassums Bürgermeister eine rhetorische Frage nach, die er selber beantwortete: „Aber ist das genug? Ich finde: nein!“ Deswegen verleiht die Stadt Bassum einmal im Jahr einen Ehrenamtspreis von hohem symbolischen Wert an eine Handvoll Menschen, die sie sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement verdient haben. Am Donnerstagabend war es wieder soweit. Mit Christine Franzke, Anne Schumacher, Johanna Block, Ina Rapelovski und Dörte Heyken hat Bassum seitdem fünf weitere Inhaber der Bassumer Medaille.

Denen merkte eine hohe zweistellige Anzahl an Gästen allerdings an, dass sie eigentlich gar nicht so gerne im Rampenlicht stehen. Vielleicht lag es an den Lobeshymnen, die Porsch und seine Stellvertreter Bärbel Ehrich, Dr. Jürgen Falck und Cathleen Schorling sowie der als Experte fürs Ehrenamt eingeladene Peter Schnabel über sie persönlich und Ehrenamtliche im Allgemeinen verfasst haben.

„Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar“

„Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar“, sagte zum Beispiel Schnabel, der in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreissportbunds die Festrede hielt. Er sprach über Sportvereine, Feuerwehren, Fördervereine und Flüchtlingsarbeit, über Einsatz für Kinder und für Ältere, über Probleme und Erfolge. Und da er stellte fest: „Wir leben in einer Männergesellschaft – obwohl das Weibliche sehr bereichernd ist.“

Ihn dürfte es entsprechend besonders gefreut haben, dass in diesem Jahr sämtliche Medaillen an Frauen gingen. „Die Vielfältigkeit ehrenamtlichen Engagements ist beeindruckend“, fasste Schnabel das zusammen, was im weiteren Verlauf des Abends deutlich sichtbar wurde. Denn die fünf Preisträgerinnen engagieren sich in gänzlich unterschiedlichen Bereichen – und teils sogar in mehreren Disziplinen.

Zum Beispiel Anne Schumacher. Schon alleine die Aufzählung ihrer Ehrenämter und Vereinsmitgliedschaften durch Cathleen Schorling nahm ein wenig Zeit in Anspruch. Sie habe beispielsweise den Förderverein des Kindergartens Kinderreich „aus dem Dornröschenschlaf erweckt“. Als besonders wertvoll habe sich das Wirken im Vorstand des Mütter-Kinder-Zentrums erwiesen. Dort versorgt sie seit den ersten Corona-Lockdowns jeden Freitag Familien mit Bastelanleitungen. Und als sei das alles noch nicht genug, organisiert sie noch einen halbjährlichen Kinderflohmarkt und ist aktiv im Schützenverein sowie bei den Landfrauen. „Keine Ahnung, ob dein Tag 28 Stunden hat“, rätselte Schorling.

Anne Schumacher © Pieper, Fabian

Auf langjähriges Engagement blickte anschließend Bärbel Ehrich zurück, und zwar auf das von Ina Rapelovski. Sie war vor knapp 27 Jahren die erste Elternvertreterin des damals neuen Rentei-Kindergartens. Als ihre Tochter in die Grundschule Mittelstraße eingeschult wurde, wechselte Ina Rapelovski in die dortige Elternvertretung und engagiert sich seitdem im Förderverein der Grundschule. Beim Bassumer SoVD-Ortsverband ist sie Schatzmeisterin. Doch sie sei laut Ehrich „nicht nur eine Frau der Zahlen, sondern auch des Wortes“. Deshalb trat sie auch dem Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde bei, für den sie unter anderem den Kirchenboten herausbringt.

Ina Rapelovski (r.) © Pieper, Fabian

Die dritte Medaille ging an Johanna Block. Jürgen Falck überreichte sie ihr für ihr Wirken im Freundeskreis Europäischer Partner. Sie sei als Vorsitzende „verantwortlich dafür, dass die Partnerschaft am Leben gehalten wird“ und habe viele Freundschaften nach Fresney-sur Sarthe in Frankreich, Telsiai in Litauen und Spilsby in England mitbegründet. Deshalb bezeichnete Falck sie als den „Motor der Städtepartnerschaften“. Beinahe schon ganz nebenbei engagiert sich die sprachbegeisterte Johanna Block noch in der Sprachlerngruppe um Dörte Binder.

Johanna Block © Pieper, Fabian

Dafür, dass sie anderen laut Cathleen Schorling „zeigt, wie schön unsere Stadt ist“, erhielt Christine Franzke die Auszeichnung. Das macht sie in doppelter Funktion: unter dem Motto „Wir bewegen was in Bassum“ als Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins sowie wortwörtlich als Gästeführerin. „Das finde ich toll“, adelte Schorling sie, „ihr habt tolle Ideen, übernehmt Verantwortung und seid über viele, viele Jahre beständig.“

Christine Franzke (r.) © Pieper, Fabian

Die letzte Ehrung des Abends nahm noch einmal Christian Porsch vor. Er zeichnete Dörte Heyken für ihren Einsatz im Verein Change my way aus, der sich um Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen kümmert. Mit ihrer „positiven Lebenseinstellung“ habe sie eine wertvolle Vertrauensbasis geschaffen für alle, die seit Gründung des Vereins vor rund zehn Jahren zu den wöchentlichen Gruppensitzungen und zahllosen Einzelgesprächen gekommen sind.

Dörte Heyken © Pieper, Fabian

Damit endeten die offiziellen Lobeshymnen, und die geehrten Frauen schienen ein wenig erleichtert, das Rampenlicht wieder verlassen zu dürfen. Zur musikalischen Untermalung durch Maja Noemi Wosch und Kreiskantor Ralf Wosch erhielten sie allerdings abseits der Bühne noch viele Schulterklopfer. Verdient, wie Christian Porsch klarstellte: „Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird – sondern die unbezahlbar ist.“