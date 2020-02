„Fühlen uns abgehängt“

Baubeginn im Januar in Kätingen. Doch in Bassum werden nicht alle Haushalte profitieren – rund 80 bleiben im ersten Schritt unversorgt. Foto: Kreykenbohm

Apelstedt - Von Frauke Albrecht. Ungerecht behandelt und abgehängt vom Rest des Dorfes und der Welt, so fühlen sich derzeit die Bewohner von zehn Haushalten in Apelstedt. Und damit stehen sie nicht allein – etwa 850 Haushalten im gesamten Landkreis Diepholz geht es ähnlich. Sie profitieren erst mal nicht vom Breitbandausbau des Landkreises.

Zwar gehören sie zu den sogenannten weißen Flecken, aber eben zu den Bereichen, deren Ausbau derzeit nicht wirtschaftlich ist, wir berichteten bereits mehrmals. Das sind insgesamt fünf Prozent der Haushalte im Kreis. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Zum Beispiel Einzellagen oder Bahnquerungen – beides in Apelstedt der Fall.

Die Bewohner der zehn Haushalte wollen das nicht hinnehmen und haben – nachdem ein offener Brief an den Landkreis und die Stadt Bassum nicht den erhofften Erfolg erzielt hat – zu einem Gespräch ins Feuerwehrhaus eingeladen.

Daran teil nahmen am Freitagmorgen auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig, der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer, Bassums Bürgermeister Christian Porsch, der Projektleiter von Nordischnet Hannes Mahrenholtz sowie als Vertreter des Landkreises Kreisrat Jens-Hermann Kleine und Wirtschaftsförderer Günter Klingenberg.

Kreisrat Kleine hatte durchaus Verständnis für den Unmut der Anwesenden, er machte aber auch klar, dass er keine falschen Hoffnungen wecken werde. Stattdessen versuchte er, die Hintergründe zu erklären.

Der Landkreis investiert 180 Millionen Euro. Diese Summe sei das Maximum des Möglichen. Mehr Geld könne man derzeit nicht aufbringen. Der Kreis garantiere dafür einen 95-prozentigen Lückenschluss. Die restlichen fünf Prozent würden Kosten von 38 Millionen Euro verursachen. Das Geld habe der Landkreis derzeit nicht. Allein für sieben Häuser in Apelstedt habe Kleine Kosten in Höhe von 80 000 Euro errechnet. „Und da ist die Bahnquerung noch nicht drin.“

Ziel sei, diese Bereiche zu einem späteren Zeitpunkt zu versorgen. Aber er könne nicht sagen, wann es soweit sei. „Erst, wenn es erneut ein Förderprogramm gibt.“ Der Zeitpunkt sei offen. „Noch gibt es keinen Rechtsanspruch auf schnelles Internet.“ Da hakte Axel Knoerig ein und versprach den Anwesenden, sich in Berlin dafür einzusetzen. Doch bis es soweit ist, sollten die Anwesenden für individuelle Lösungen kämpfen. Dafür machte sich auch Volker Meyer stark und regte an, Möglichkeiten in Einzelgesprächen zu klären. Vielleicht könnten sich Nachbarn zusammentun, um die Kosten zu teilen.

Ein Anlieger wollte wissen, ob es möglich sei, ihm einen Hausanschluss an die vorbeilaufende Trasse zu legen – in eine Art Verteilerkasten. Er könne dann „dort ran graben“. Kleine mahnte, dass das ein sehr langer und steiniger Weg sei, denn es müssten Grundstücks- und Leitungsrechte beachtet werden.

Eine Möglichkeit sei auch Mobilfunk. Schon jetzt melden sich Firmen beim Kreis, die nach Fertigstellung des Netzes Mobilfunkmasten aufstellen wollen, um die Fläche zu versorgen. Kleine: „Das soll nicht die Lösung sein, kann aber eine Brückentechnologie darstellen.“ Bis es entweder einen Rechtsanspruch gebe oder neue Förderprogramme aufgelegt werden.

Ob der spätere Anschluss ebenfalls kostenfrei wäre, wollte eine Apelstedterin wissen. Auch diese Frage konnte der Kreisrat nicht beantworten. Das sei abhängig von der Art der Förderung. Sicher sei aber, dass das Netz über genügend Kapazitäten verfüge, später auch alle anderen Haushalte anzuschließen.

Für die Anwesenden waren die Ausführungen kein Trost. „Ich bin Mutter von vier Kindern. Meine Kinder sind die Einzigen an der Schule in Sulingen, die kein schnelles Internet bekommen. Sie fühlen sich benachteiligt. Sie können für die Hausaufgaben nicht mal eine Recherche im Internet erledigen. Sie müssen sich immer verabreden.“ Eine andere Apelstedterin kritisierte, dass das Leben im ländlichen Raum „unattraktiv“ sei – Homeoffice? Unmöglich! Sie fordere ihr Recht auf soziale Teilhabe.

Hätte der Landkreis das Defizit nicht grob überschlagen und eine Summe X auf alle Einwohner umlegen können? Das wäre eine Gleichbehandlung gewesen, forderte ein Apelstedter. „Das wären 2500 Euro“, hatte Porsch als schnellster Rechner ermittelt. Er ist überzeugt: „Dann wäre die Bereitschaft der Menschen, Verträge abzuschließen, sicherlich geringer ausgefallen.“ Was wiederum die Wirtschaftlichkeit des Gesamten infrage gestellt hätte.

Am Ende löste sich die Versammlung auf mit dem Ziel, nach Einzellösungen zu suchen – ohne Garantie.