Frust bei Bethel-Mitarbeitern in Bassum: Vorerst kein Tariflohn

Von: Anke Seidel

Dieses Banner ist das Markenzeichen der Fachklinik. © Anke Seidel

Mitarbeitende der Fachklinik Bassum sollten ab 2023 einen Tariflohn erhalten. Daraus wird vorerst nichts, was der Betriebsrat stark kritisiert.

Bassum – „Wo bleibt die Wertschätzung?“, fragen sich Robert Lantow, Ulrike Kastens und Iris Denker. Die Betriebsräte sprechen für zutiefst enttäuschte Mitarbeiter der Fachklinik Bassum, deren Behandlungsschwerpunkt auf der stationären und tagesklinischen Rehabilitation bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit liegt. Die Klinik hat 48 stationäre und 16 tagesklinische Plätze, sie gehört zu Bethel im Norden. Die Mitarbeitenden hofften, zum 1. Januar endlich Tariflohn für alle zu erhalten. Doch daraus wird nichts.

32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fachklinik Bassum betroffen

Dass die „längst überfällige, flächendeckende Gleichbehandlung“ nun doch nicht kommt, will der Betriebsrat mit Robert Lantow an der Spitze nicht mehr hinnehmen. Denn schon vor zwei Jahren habe es Meldungen vom Bethel-Vorstand in Bielefeld gegeben, dass ab Jahresbeginn 2023 alle Mitarbeitenden in der Fachklinik Bassum Tariflohn erhalten sollten.

In einem offenen Brief üben die betroffenen Mitarbeiter scharfe Kritik: „Bethel, ein erfolgreich operierender Konzern mit über 20 000 Mitarbeitern, macht etwa 30 Mitarbeitende zum Opfer und zur Geisel sich verzögernder Bauarbeiten, beziehungsweise Anmietung von Räumlichkeiten“, heißt es darin.

Das sagt die Geschäftsführung Fünf Fragen hat diese Zeitung der Geschäftsführung von Bethel im Norden gestellt. Öffentlichkeitsreferent Ingolf Semper hat dazu die Antworten vorgelegt.

Warum kann die Einführung einer tariflichen Bezahlung zum 1. Januar 2023 nicht umgesetzt werden, obwohl das – so der Betriebsrat – den Mitarbeitern versprochen worden sei? Ingolf Semper: Gerne hätten die Gesellschafter die tarifliche Bezahlung der Mitarbeitenden bereits zum 1. Januar 2023 umgesetzt. Leider ist es noch nicht gelungen, die dafür nötigen zusätzlichen stationären Plätze zu schaffen. Zwischen den Gesellschaftern war der Ausbau des Dachgeschosses deshalb auch bereits abgestimmt, mittlerweile reicht diese Maßnahme zur Platzerweiterung nach heutigem Stand nicht mehr aus. Wird es ein Gespräch mit allen Beteiligten geben? Selbstverständlich wird es ein gemeinsames Gespräch geben. Der Betriebsrat hat die Geschäftsführungen und Gesellschafter zum 29. November in die Fachklinik eingeladen, beide Gesellschafter, sowohl Bethel als auch die Vertreter der Kliniken Landkreis Diepholz gGmbH, haben sofort zugesagt.

Wie kann aus Ihrer Sicht eine Lösung aussehen? Damit die Mitarbeitenden tariflich vergütet werden können und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft nachhaltig gesichert bleibt, bedarf es der größeren Erweiterung des stationären Angebotes. Alle Beteiligten arbeiten an der Realisierung dieser Platzzahlerweiterung.

Nach Auskunft des Betriebsrats hat die Rentenversicherung als Kostenträger die Umwandlung von acht tagesklinischen Plätzen in acht neue stationäre Betten bereits genehmigt? Die Rentenversicherung hat der Umwandlung von bis zu zwölf tagesklinischen in stationäre Plätze zugestimmt. Von daher sind wir froh, dass uns die Deutsche Rentenversicherung in dem Vorhaben unterstützt. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Anforderungen an eine Rehabilitationseinrichtung eingehalten werden. Das bedeutet auch, dass eine enge räumliche Nähe zur vorhandenen Klinik gewährleistet wird.

Kann die Fachklinik angesichts des großen Fachkräftemangels ohne tarifliche Bezahlung überhaupt noch neue Mitarbeiter gewinnen? Der Mangel an Fachkräften ist ein allgemeines Thema und gilt auch für unsere Fachklinik. Bisher hat der Mix aus guten Arbeits- und Rahmenbedingungen bei der Mitarbeitendenakquise sehr geholfen. Den Mitarbeitenden war immer auch wichtig, dass sie gute Arbeit leisten konnten. Eine tarifliche Vergütung gehört auf jeden Fall zu einer zukunftsfähigen Lösung. sdl



Hintergrund: Die Einführung des Tariflohns sollte über eine Aufstockung der vollstationären Bettenzahl finanziert werden, die Räume dafür sollten angebaut oder angemietet werden. „Acht tagesklinische Plätze sollten in stationäre umgewandelt werden“, so der Betriebsrat.

In dem offenen Brief heißt es weiter: „Nun wurden von der Geschäftsführung von Bethel im Norden, gleichsam mit einem Federstrich, sämtlichen Hoffnungen auf eine tarifliche Bezahlung eine Absage erteilt.“ Die Begründung der Geschäftsführung formulieren die Mitarbeiter so: „Da der tatsächliche Beginn der zuletzt geplanten und beantragten Baumaßnahmen nicht absehbar sei, sei auch eine tarifliche Entlohnung ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr zu erwarten.“

Die Mitarbeitenden sind frustriert: Weil unter Tarif bezahlt, hätten 32 Beschäftigte der Fachklinik im Schnitt etwa 30 Prozent weniger Verdienst, nennt Ulrike Kastens als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende eine Größenordnung. Selbstverständlich sei das bei den verschiedenen Mitarbeitern unterschiedlich. „Wir haben viele Teilzeitkräfte“, ergänzt Robert Lantow. In der Fachklinik Bassum arbeiten Sozialpädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, Pflegekräfte und Ergotherapeuten.

Gespräch zwischen Betriebsrat, Geschäftsführung und Gesellschaftern noch im November

Das „Therapiezentrum Niedersachsen/Bremen“, wie es offiziell heißt, ist eine gemeinnützige Gesellschaft unter dem Dach von Bethel im Norden. 2007 war die Fachklinik in Bassum eröffnet worden, die aus der „Moorpension“ der Diakonie Freistatt hervorgegangen war. So ist zu erklären, warum sieben von den 39 Mitarbeitern Tariflohn bekommen. „Die haben das mitgebracht“, erläutert Betriebsratsmitglied Iris Denker.

Dass es auch weiterhin eine Zwei-Klassen-Bezahlung von Mitarbeitenden geben soll, empfinden die Betriebsratsmitglieder als blanken Hohn. Vor allem, weil Bethel im Norden erst vor wenigen Monaten rund 300 Kräften in der ambulanten Pflege sowie der Altenhilfe in Hannover und Freistatt den Tariflohn gewährt habe – als Wertschätzung ihrer Arbeit.

Genau die fordern auch die 32 Mitarbeitenden in der Fachklinik. „Wir wollen das auf einer vernünftigen Basis klären“, betonen die Betriebsratsvertreter – und haben die Verantwortlichen deshalb zu einem Gespräch am 28. November eingeladen. Ihren offenen Brief haben sie an verschiedene Adressaten geschickt: den Vorstand der Stiftungen Bethel in Bielefeld, die Geschäftsführung von Bethel im Norden in Freistatt und Hannover, die Leitung der Fachklinik Bassum, den Klinikverbund Diepholz, Landrat Cord Bockhop sowie die Dienstleistungsgesellschaft Verdi.

Der Klinikverbund des Landkreises Diepholz, ebenfalls eine gemeinnützige Gesellschaft, ist mit 30 Prozent Minderheitsgesellschafter des Therapiezentrums und außerdem Vermieter der Räume.

Die drei Betriebsräte wundern sich, warum kaum jemand auf den offenen Brief reagiere. Nur ein Vorstandsmitglied von Bethel habe sich darauf gemeldet – sonst niemand, sagt Iris Denker eine Woche nach dem Verschicken: „Das so wenig kommt, hätten wir nicht gedacht.“ Man wolle jetzt versuchen, über Verdi etwas zu erreichen: „Das ist unser Weg“, betonen die Betriebsräte.