Friseursalon von Bruno und Margret Klonschinski schließt nach mehr als 52 Jahren

Von: Fabian Pieper

Mehr als fünf Jahrzehnte lang haben Bruno und Margret Klonschinski Kunden in ihrem eigenen Salon empfangen. Ende des Monats schließen sie ihr Geschäft. © Ehlers, Jantje

Irgendwann ist immer das letzte Mal. Das wissen auch Bruno und Margret Klonschinski aus Bassum. Das Inhaber-Ehepaar des Friseur-Salons Klonschinski Haar-Kosmetik hat nun bei jedem Blick auf das aktuelle Kalenderblatt ein großes letztes Mal vor Augen: Am 30. Juni werden sie zum letzten Mal ihr Friseurgeschäft abschließen. Nach 52 Jahren.

Bassum – Entsprechend liegt auch deutlich spürbare Schwermut in der Luft, als die beiden vom bevorstehenden Ende ihrer beruflichen Laufbahn sprechen. „Es ist leider so weit“, sagt Bruno Klonschinski. Seine Ehefrau nickt. Seit acht Jahren überlegen die beiden, wie es weitergehen soll. Gerne hätten sie ihren Laden an der Straße An der Weide an einen Nachfolger übergeben. Nur: Der hat sich trotz intensiver Suche nicht gefunden.

Trotz intensiver Suche keinen Nachfolger gefunden

Dabei hätte ein Sukzessor einen waschechten Traditionsbetrieb übernommen. Bruno Klonschinski, heute 81 Jahre alt, begann bereits im Jahr 1957 seine Lehre bei Friseur-Meister Grimsehl in Syke. Nach bestandener Gesellenprüfung arbeitete er im Laden von Friseur Walter Frei in Bassum. Dort begann Margret Klonschinski zu dieser Zeit ihre Lehre. „Es hat ein bisschen gedauert“, erinnert sie sich und lächelt. Aber irgendwann wurden die beiden ein Paar.

Ein Paar, das sich 1971 einen Traum erfüllte. Bruno Klonschinski, mittlerweile Friseur-Meister, und seine Ehefrau eröffneten ihren ersten eigenen Salon, damals noch an der Langen Straße in Bassum. Ein paar Jahre später kauften die beiden ein Haus an der Straße An der Weide. Dort bezogen sie oben eine Wohnung und richteten im Erdgeschoss ihren Salon ein, der im Jahr 1977 eröffnete.

In den 52 Jahren hat sich eine Menge verändert. „Früher haben Lehrlinge viele Handlangerarbeiten gemacht“, erzählt Margret Klonschinski. „Im ersten Jahr Ausfegen, im zweiten Jahr dann die Wickler rausnehmen ...“ Sie lacht. „Heute macht man alles gemeinsam. Die Prüfungen sind sehr scharf geworden. Und diese Bürokratie ...“

Bekannter Anblick: der Salon Klonschinski Haar-Kosmetik an der Straße an der Weide in Bassum. © Jantje Ehlers

Auch ihr Ehemann schwelgt in Erinnerungen. „Wenn wir zusammen über den Friedhof gehen, sage ich immer: Schau mal, Margret. Den habe ich gerne geschnitten.“ Vielen Kunden habe er bis zu ihrem Tod die Haare gemacht – und einem habe er vermutlich sogar das Leben gerettet. „Seine Frau hatte ihn verlassen“, erzählt Bruno Klonschinski. Der verzweifelte Kunde erzählte im Gespräch von seinem schwindenden Lebensmut. „Da habe ich ihn nach Twistringen zum Arzt gebracht. Er hat eine Therapie angefangen. Heute hat er Frau und Kinder.“

Sowieso seien es die Gespräche mit den Kunden, die den Eheleuten Klonschinski am meisten fehlen werden. Er habe immer gewusst, worüber er während des Haarschnitts mit einem Kunden sprechen konnte. „Mal über Fußball, mal über Politik“, Bruno Klonschinski, „aber man merkt auch, wenn der Mensch nicht reden möchte.“ Meistens aber seien die Gäste gesprächig gewesen.

Früher „Pisspott-Schnitte“, Dauerwellen und Föhnfrisuren - heute wird die Seite rasiert

Unter den Tausenden Menschen, die sich in den vergangenen 52 Jahren von den beiden haben frisieren lassen, seien auch ein paar bekanntere Gesichter gewesen. Zum Beispiel Sänger Ross Antony. Den hatte Margret Klonschinski in ihrem Zweiggeschäft am Bremer Flughafen kennengelernt, später kam er sogar zum Haareschneiden nach Bassum. Auch Sänger Casey Jones und Soraya von Persien nennt sie. „Und ein paar Fußballspieler vom VfL Osnabrück“, wirft Ehemann Bruno Klonschinski ein. Dann lacht er: „Die waren ganz enttäuscht, dass ich nicht wusste, dass die vom VfL Osnabrück sind.“

Auch die Beatles hätten bereits ihren Laden verlassen – zumindest viele Menschen, die dieselbe Frisur getragen haben. Die sei nämlich zu Beginn der 70er-Jahre angesagt gewesen. „Pisspott-Schnitte“, wie Margret Klonschinski lachend urteilt. Danach kamen die Dauerwellen, dann das Föhnen, dann wurde es wieder kürzer – „Und heute rasieren wir die Seiten weg“, so Bruno Klonschinski.

Zumindest noch bis Ende des Monats. Dann wollen die Klonschinskis mit ihren Mitarbeiterinnen Andrea Stubbe, Imke Hartau und Nicole Dittrich eine Grillparty zum Abschluss machen. Für die frei gewordene Zeit ab dann haben die beiden schon Ideen. „Bloß nicht hinsetzen“, sagt Bruno Klonschinski und hebt den Zeigefinger, „wir bleiben aktiv!“ Spazieren gehen, die Tanzgruppe der Landfrauen oder Heigln, das soll vermehrt auf dem Plan stehen. Der Salon wird dann zur Wohnung für die beiden, oben zieht die Tochter ein. Eines wollen die beiden aber noch loswerden: „Wir bedanken uns bei den Kunden“, sagt Bruno Klonschinski. Noch so ein letztes Mal ...