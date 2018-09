Mehr als 200 Gäste beim Hallstedter Backfest

Hallstedt - Von Berthold Kollschen. Der Heimatverein „Hallstedt hier & heute“ hat am Sonntag mit mehr als 200 Gästen sein Backfest gefeiert. Bei herrlichem Spätsommerwetter ließen sich die Besucher frisch gebackenen Flamm- und Butterkuchen schmecken. Dazu gab es Kaffee, Federweißer und auf Wunsch auch andere Getränke.

Um alle Gäste versorgen zu können, begann der Tag für die Verantwortlichen bereits am Sonntagmorgen um 5 Uhr. Da klingelte zumindest bei Fritz Kohnert, dem ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, der Wecker. Er musste den großen Lehmofen am Göpel anheizen, damit er pünktlich zum Beginn des Backfestes „auf Temperatur“ war. Tatkräftig unterstützt wurde die Backgruppe von der Feuerwehr und dem Schützenverein. Die Festbesucher kamen in Scharen, hauptsächlich mit Fahrrädern oder zu Fuß, nur wenige mit dem Auto.

Alle nutzten das herrliche Spätsommerwetter, um unter den großen Bäumen am Hallstedter Göpel ihre Kaffeestunde zu genießen.

Die Rezepte für die Flamm- und Butterkuchen stammen von Waltraud Czaia und Hildegard Fastenau, berichtet Margret Freese, aktuelle Vorsitzende des Heimatvereins. Sie alle werden immer danach gefragt.

Vorbereitet waren 14 Backbleche mit Butterkuchen und zehn Backbleche mit Flammkuchen. „Unsere Backfeste fördern die Dorfgemeinschaft und tragen sehr zur Heimatpflege bei“, ist sich die Vorsitzende sicher. Außerdem könne sich Hallstedt so auch positiv nach außen präsentieren.

Viermal im Jahr gibt es interne Backfeste nur für Vereinsmitglieder. Auch Pizzaabende werden immer mal wieder veranstaltet. Einmal im Jahr sind dann auch Gäste eingeladen.

Das nächste Event steht am 14. Oktober mit einem Obstbacktag an, der um 15 Uhr beginnen wird. Am 30. November trifft sich dann das Dorf zum Sternenaufhängen am Göpel.