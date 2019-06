Bassum – Wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und des Besitzes selbiger in nichtgeringer Menge verurteilte das Schöffengericht des Amtsgerichts Syke einen Bassumer zu acht Monaten Gefängnis mit Bewährung, Dazu gab es eine Geldauflage von 1 000 Euro.

Der 25-Jährige wurde im Juni 2018 gestellt, weil sich eine Polizeistreife auf ihr „ungutes Bauchgefühl“ verließ. Auf der Bahnhofstraße bemerkten sie den Bassumer, der acht Klemmbeutel mit etwa 7,2 Gramm Cannabis bei sich trug. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde die Polizei wieder fündig: Es sollen rund 200 mit Marihuana abgefüllte Klemmbeutel im Spiel gewesen sein.

Im Gerichtssaal gab der Angeklagte an, dass er für einen Dealer etwa 500 Gramm in einem Tresor deponiert hatte. Der Angeklagte räumte ein, dass er sehr wohl wusste, was er für den Mann verwahrte. Finanzielle Vorteile habe er von dem „Freundschaftsdienst“ nicht gehabt.

Ein Polizeibeamter der damals bei der Kontrolle des Angeklagten in der Bahnhofstraße dabei war, sagte aus: „Etwas stimmte bei ihm nicht.“ Als Drogenhändler sei der Mann nicht bekannt gewesen. „Es war einfach das reine Bauchgefühl“, gab der Polizist zum Anlass der Überprüfung an.

Die Verteidigerin schilderte ihren Mandanten als reumütigen und einsichtigen Menschen, der von Drogen und der Szene Abstand genommen hat. Sie hielt für den Angeklagten die Verhängung der Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten für angemessen. Der vorsitzende Richter machte dagegen klar, dass der Angeklagte kriminell handelte. Er bestand auf die Bewährungsstrafe. nie