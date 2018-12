Freundeskreis europäischer Partner in Bassum besteht seit 25 Jahren

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wenn Gerhard Stötzel, Johanna Block und Dieter Delecat nach besonderen Erlebnissen in den 25 Jahren befragt werden, die der Freundeskreis europäischer Partner nun besteht, kommen keine großen, knalligen Geschichten. Dafür viele lustige, oft anrührende Anekdoten zwischen Menschen: Von der jungen Französin, die als Austauschschülerin bei einem Bassumer Rechtsanwalt war und heute Jura studiert. Von einer Französin, die sich an den Freundeskreis wandte, weil sie bald ihren 60. Geburtstag feiern und ihre deutsche Freundin dazu einladen wollte.

„Sie hatten sich kennengelernt, als die Bassumerin als Austauschschülerin in ihrer Familie lebte“, erzählt Johanna Block. „Viele Jahre hielten sie Kontakt, bis der irgendwann verebbte.“ Block machte die Deutsche ausfindig, und so konnte diese mit ihrer Freundin aus Jugendtagen den 60. Geburtstag in Frankreich feiern.

Dinge, die kein Tourist erfährt

Freundschaften wie diese sind viele in den 25 Jahren enstanden. Nicht nur zwischen Bassumern und Bewohnern aus der französischen Partnerstadt Fresnay sur Sarthe, sondern auch mit Menschen aus der litauischen Stadt Telsiai und dem englischen Spilsby. Und nur über diese Freundschaften, den Austausch, das Leben in den Gastamilien und Erleben des Alltags können man die Menschen eines anderen Landes wirklich kennlernen. „Das sind Dinge, die man nicht als Tourist erfahren kann“, findet Block.

Nur so könnten Ängste und Vorbehalte abgebaut werden. Wie bei einer französischen Mutter, die fürchtete, ihr Kind würde sich in Deutschland nach der Schule „herumtreiben“, weil damals der Unterricht nur am Vormittag war. „Sie fuhr mit nach Bassum – und kam ganz begeistert wieder, weil ihrem Kind so viel geboten wurde. Und so hat sie auch vielen anderen Eltern in Fresnay die Sorge genommen“, erinnert sich Dieter Delecat.

Der Freundeskreis habe in all den Jahren nichts von seiner Bedeutung eingebüßt. Bevor er gegründet wurde, knüpfte die Bassumer Haupt- und Realschule schon in den 60er-Jahren Kontakte nach Frankreich.

Damals lagen teilweise noch die Schatten des Zweiten Weltkriegs über den Nachbarländern, die man verblassen lassen wollte. 1972 wurde die Urkunde mit Fresnay unterschrieben. Bis 1993 kümmerte sich die Stadt darum, dass der Austausch gepflegt wurde. „Das war dann aber mehr ein Kontakt zwischen Städten und weniger zwischen den Bevölkerungen. Besuche hatten einen offiziellen Charakter“, erinnert sich Gerhard Stötzel.

+ Besuch aus Frankreich, Litauen und England bei der AktiBa 2009.

Stötzel war es auch, der damals in seiner Funktion als Stadtdirektor anregte, das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen. Bürger sollten sich einbringen und das Projekt mit Ideen und Engagement bereichern. „Es sollte keine reine Veranstaltung der Stadt mehr sein, sondern der Bürger“, erklärt Stötzel. Sein Aufruf hatte Erfolg: Am 9. Dezember 1993 gründete sich das „Kommitee für deutsch-französische Partnerschaft“, das sich 2000 in „Freundeskreis europäischer Partner“ umbenannte. „Da stand dann der europäische Gedanke im Vordergrund“, so Stötzel. 2009 unterzeichnete Bassum die Freundschaftsurkunde mit Telsiai und 2010 mit Spilsby.

„Chor-Austausch ist gut angelaufen“

Das Interesse der Bassumer an den Austauschen sei in all den Jahren durchgehend gut gewesen. Die Jugendlichen sind noch immer dabei, die Landwirte pflegen nach wie vor regen Kontakt mit ihren Kollegen in Fresnay. Der Austausch zwischen den Feuerwehren sei leider etwas eingeschlafen, da die Brandbekämpfer neben Beruf, Ehrenamt und Familie nicht immer Zeit dafür fänden. „Aber der Chor-Austausch ist wieder richtig gut angelaufen“, sagt Block erfreut.

Nach Telsiai habe sich ein guter Kontakt entwickelt. Die Fußballer des AS United waren vor Kurzem dort und seien begeistert gewesen.

„Die Begegnungen sind den Menschen aus den Städten sind immer wieder schön“, sagt Stötzel. Es entstünden nicht nur Freundschaften, man wachse über die Jahre schon zu einer Art Familie zusammen, besuche die Hochzeiten der Kinder und verbringe seinen Urlaub dort.

Die Nähe sei heute gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, durch die Europa auseinanderzudriften droht, besonders wichtig. „Wenn man sich kennt, urteilt man anders“, ist sich Stötzel sicher. „Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen.“ Nur muss dieser ab und zu ein wenig dem politischen Geschehen angepasst werden. „Früher hieß es bei den Engländern: ,Die Deutschen kommen. Keine Fragen über den Zweiten Weltkrieg.’ Heute heißt es bei uns: ,Die Engländer kommen. Keine Fragen über den Brexit’“, erzählt Block und lacht.

Hat der Freundeskreis Pläne für die nächsten 25 Jahre? „Wir würden gern Unternehmen mehr einbinden, um auch Praktika möglich zu machen“, sagt Delecat.

Doch die erste Aktion im neuen Jahr steht schon fest. Am 27. Januar kommen aktuelle und ehemalige Mitglieder des Freundeskreises im Vorwerk zusammen, um das 25-jährige Bestehen zu feiern. „Die Einladungen werden noch verschickt“, so Block.