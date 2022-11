Freuen sich Bassumer auf die bevorstehende Fußball-WM in Katar?

Von: Sigi Schritt

Wie schauen Bassumer auf die Fifa-WM, die im Wüstenstaat vom 20. November bis zum 18. Dezember läuft? Bei den jüngsten Parkplatzgesprächen war das Echo geteilt.

Bassum – Die Fußball-Weltmeisterschaft im Golfstaat Katar steht in der Kritik: Nichtregierungsorganisationen werfen dem WM-Gastgeber Menschenrechtsverletzungen vor. Niedriglohnarbeiter sollen dort zu sklavenartigen Bedingungen arbeiten. Bei dem Bau der WM-Stadien sei es zu tödlichen Unfällen gekommen. Außerdem sind Frauen nicht gleichberechtigt. Der Staat verbietet außerehelichen und homosexuellen Sex. Zuletzt habe ein WM-Botschafter aus Katar mit schwulenfeindlichen Äußerungen Kritik ausgelöst. Liegt in der Vergabe der WM in den Wüstenstaat eine Chance, Lebensbedingungen zu verbessern?

„Mir blutet das Herz, dass man Fußball so benutzt.“ Das sagt Reinhold Bode aus Bassum. Der 74-Jährige hat sein ganzes Leben lang Sport getrieben – neben Fußball spielte er Handball und betrieb Leichtathletik. Er sei vielseitig an Sport interessiert. Die WM in Katar zähle in diesem Jahr nicht dazu. „Ich habe alle Zugänge“, sagt er. Anschauen werde er jedoch keines der Spiele – noch nicht mal die der deutschen Elf. „Ich freue mich, wenn die Nationalmannschaft ins Finale kommt. Ich boykottiere aber die Übertragungen.“ Es gebe bessere Alternativen: Advents- und Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Er wolle zum Beispiel lieber den Hüttenzauber in Bassum genießen und dort am Stand der Schwerathleten mit den Sportlern schnacken. Weshalb ihn die WM im Golfstaat nicht juckt? Er ärgert sich über „Korruption im Hintergrund. Die Spiele sind in einem Land, das die Menschenrechte missachtet.“ Das gefalle dem 74-Jährigen nicht. Er glaubt zudem, dass es „leblose“ Spiele werden. Niedriglohn-Arbeiter, die unter anderem die Stadien aufgebaut hätten, würden es seiner Meinung nach sicher nicht leisten können, Spiele zu sehen. Was ihn weiter ärgert? Bei Außentemperaturen um die 50 Grad werden die Stadien auf 23 Grad heruntergekühlt.

In die gleiche Kritik-Kerbe schlägt Tomke Hülsemeyer: „Wir sitzen hier und können nicht heizen, dort wird gekühlt.“ Das sei ein Widerspruch, der der 25-Jährigen aus Bassum nicht gefalle. Obwohl es Winter ist, wird Energie für Kühlung aufgewendet.

Früher habe Tomke Hülsemeyer bei einer WM die Deutschland-Partien verfolgt. In den nächsten Wochen bleiben ihre Bildschirme zumindest in Sachen WM ausgeschaltet. Die 25-Jährige kritisiert Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Da im Wüstenland weiterhin das Thema Vielfalt nicht gegeben sei, sei für die Bassumerin „die WM in Katar in diesem Jahr nicht attraktiv“.

Kristina Dannemann aus Hallstedt hat über zwei Jahrzehnte Fußball gespielt. Die ehemalige Tor-Vorbereiterin sagt, dass sie bei den zurückliegenden Welt- und Europameisterschaften grundsätzlich die Deutschland-Spiele angesehen hat. Stadion-Atmosphäre erlebe sie regelmäßig in der nahen Hansestadt bei Spielen von Werder Bremen. Zur WM im Golfstaat hat sie eine klare Meinung: „Katar lässt mich völlig kalt.“

Katar sei bekannt für Reichtum, nicht aber für Ballspiele. Brasilien und Argentinien sind dagegen Fußball-Länder. Außerdem sei der Spätherbst „ein völlig falscher Zeitraum“ für die Austragung einer WM. „Für mich ist eine WM im Sommer.“ Spiele schaut man gemeinsam zum Beispiel draußen oder in Biergärten. Weil das in diesem Jahr nicht so sei, kommen möglicherweise keine positiven Gefühle auf. „Das geht nicht nur mir so. Das ist auch so in der Familie und im Freundeskreis.“

Kritik kommt auch von Lena Kunst aus Sulingen. Die 21-Jährige hat eine klare Haltung: „Die WM in Katar schaue ich mir nicht an.“ Unter anderem würde die Sulingerin „schlechte Arbeitsbedingungen“ nicht unterstützen. Alternativen zum WM-Spektakel habe sie genug. „Auch meine Mädels schauen sich die Spiele nicht an.“

Bei Noel Wolf aus Bassum sagt der Verstand „Boykott“, aber sein fußballerisches Herz sagt: „Einschalten!“. Der 27-Jährige aus Bassum ist Mittelfeldspieler und interessiere sich grundsätzlich für WM- Turniere. Er schaue sich sonst so viele Begegnungen wie möglich an, sagt er. Und diesmal? „Jetzt habe ich mir vorgenommen, nur die deutschen Partien zu sehen.“ Allerdings interessiere er sich auch für die Top-Nationen wie Frankreich, Spanien, England und den Niederlanden. Generell begrüßt er es, kleinere Nationen nach vorne zu bringen. Das passiert, wenn durch große Sportereignisse die Welt auf jene Länder schauen. Aber Katar? „Das war und ist für mich keine Fußball-Nation.“ Allein die Hintergründe im Zusammenhang mit der Vergabe findet er „mehr als verwerflich“. Er habe Berichte über Bestechung gelesen. Die menschenrechtliche Situation im Wüstenland kritisiere er ebenfalls. Dennoch wolle sich Noel Wolf das Aufeinandertreffen der Mannschaften ansehen.

Auch Marie-Claire Dettmann aus Syke ist ein Fußball-Fan. Sie schaut sowohl Herren also auch Frauenfußball. Die 23-Jährige kritisiert die Arbeitsbedingungen der Niedriglohnarbeiter. Sie wolle Spiele nur im Kreise der Familie anschauen. Mit dabei: ihr sechsjähriger Neffe. So könnten sie lediglich Spiele sehen, die am Wochenende übertragen werden. Es sei schade, dass die WM im Winter stattfindet. Grillevents im Garten rund um interessante WM-Spiele werde es somit nicht geben.

Eine WM könne durchaus im Winter stattfinden, findet Christian Rehfeldt aus Bassum. Der 37-Jährige ist sich aber nicht sicher, ob diesmal das Fußball-Fieber die Zuschauer in Deutschland überhaupt erfasst. „Eine WM schaut man nicht alleine“, sagt er. Üblicherweise verbringt man die Zeit rund um die Spiele im Freien. Derzeit böten sich als Alternativen zu Gärten nur Wohnzimmer oder Partyräume an. Christian Rehfeldt wolle mit Freunden die eine oder andere Partie verfolgen – es sei denn, er sei als Handwerker gefordert. Er wünscht jedenfalls der deutschen Elf einen guten Turnierstart und wie 2014 einen Einzug ins Finale und damit einen fünften Stern.