Freiwillige kümmern sich um die Streuobstwiese Eschenhausen

Von: Fabian Pieper

Der Apfelbaum im Hintergrund steht in voller Blüte. Anni Wöhler-Pajenkamp und Alfred Rozenvalds kümmern sich um ihn und um alle anderen Bäume auf der Streuobstwiese Eschenhausen. Aus den geernteten Äpfeln machen sie Saft. © Pieper

Die Streuobstwiese Eschenhausen ist nicht nur für Apfel-Liebhaber ein kleines Paradies: Auf dem rund zehn Hektar großen Gelände finden Tiere und Insekten alles, was sie brauchen. Damit das auch so bleibt, kümmert sich ein Dutzend Freiwilliger um das Gelände.

Eschenhausen – In diesen Tagen hat die Streuobstwiese in Eschenhausen etwas Idyllisches. Die Apfelbäume stehen in voller Blüte. Ein Maikäfer fliegt von Busch zu Busch. Am Erdboden ist bereits die Hälfte des leuchtend gelben Löwenzahns zu weißen Pusteblumen geworden. Und auf einem Blatt sitzt ein Schmetterling. „Ein Admiral“, erkennt Alfred Rozenvalds und geht einen Schritt näher ran.

Er und Anni Wöhler-Pajenkamp kümmern sich in ihrer Freizeit um die Streuobstwiese an der Landesstraße 332 zwischen Bassum und Neubruchhausen.

Die beiden Mitglieder des Nabu Syke und Umland haben damit alle Hände voll zu tun. Rozenvalds muss lachen, als er sich als „Schneider, Sammler, Distel- und Ampfer-Ausstecher“ bezeichnet. Dabei ist das sogar ganz ernst gemeint: Das ganze Jahr über pflegt ein gutes Dutzend Freiwilliger das rund zehn Hektar große Areal. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa der Fläche von 14 Fußballfeldern.

Ein Drittel der Fläche für die Allgemeinheit freigegeben

Entstanden ist dort im Laufe der Jahre ein kleines Biotop. Denn nicht nur Apfel, sondern auch Birnen-, Kirsch- Pflaumen-, Walnuss- und Esskastanienbäume verteilen sich großzügig auf der Fläche. Ein Drittel von ihr ist aufgrund des „großen Interesses der Öffentlichkeit“ für die Allgemeinheit freigegeben, erklärt Wöhler-Pajenkamp. Dort können Interessierte sich Obst für den Eigenbedarf pflücken oder es aufheben. Im Herbst werden diese Bäume mit einem gelben Band markiert.

Hingegen ist das Pflücken auf dem größeren Teil der Streuobstwiese für die Öffentlichkeit nicht erlaubt. „Wer sich zwei, drei Äpfel in die Tasche steckt, da sagen wir nichs“, sagt Rozenvalds, Wöhler-Pajenkamp nickt und ergänzt: „Probieren ist erlaubt.“ Allerdings seien in der Vergangenheit teilweise ganze Bäume im großen Stil und mit schwerem Gerät abgeerntet und manche von ihnen dabei auch noch beschädigt worden. Das Pflücken über den Eigenbedarf hinaus ist laut Wöhler-Pajenkamp nur in Rücksprache mit ihr und gegen einen kleinen Obolus möglich. „Alles andere wäre Diebstahl.“

Denn ansonsten bleibt dem Nabu weniger Obst für eigene Zwecke: Wenn Zeit und Äpfel reif sind, kommen wieder die eifrigen Helfer. Sie sammeln das Fallobst auf und das, was sich von den Bäumen schütteln lässt. Etwa eine halbe Tonne Äpfel können so zusammenkommen. Das Obst wird meist noch am selben Tag zu den Mostereien in Bassum gekarrt – Eckhoff in Albringhausen und Saftexpress in Dimhausen – und dort zu Saft weiterverarbeitet. Die Fünf-Liter-Boxen verkaufen sie dann in Bassum bei Inkoop, in der Bäckerei Meyer, im Kaufhaus Grafe in Bramstedt sowie direkt bei Anni Wöhler-Pajenkamp. Zudem schenkt das Restaurant Zum Mühlenteich in Neubruchhausen den Saft an seine Gäste aus.

Hier finden die Tiere das, was sie brauchen.

Am Angebot der Streuobstwiese erfreuen sich aber nicht nur hungrige und durstige Bassumer. Auch für Tiere und Insekten ist dort ein Paradies entstanden. „Hier finden die Tiere das, was sie brauchen“, sagt Wöhler-Pajenkamp. Deshalb lassen die Naturschützer beim Aufsammeln der Äpfel ein paar Früchte hoch oben in den Baumkronen. „Für die Piepmätze“, betont Rozenvalds zwinkernd.

Das „kleinteilige Biotop“, wie Anni Wöhler-Pajenkamp es nennt, wird neben Büschen und Sträuchern auch um kleine Teiche ergänzt. Zudem habe eine Imkerin dort einen Teil ihrer Bienenstände stehen. Der derzeit kniehohe Bewuchs wird zweimal im Jahr gemäht, zu Beginn der Erntezeit und kurz vorm Winter. „Das hat sich bewährt. So geht die Wiese kurz in den Winter – und wir bekommen beim Ernten keine nassen Füße.“ Die vielen Tiere, die von der Streuobstwiese profitieren, übrigens auch nicht. „Füchse, Rehe, Insekten ...“, zählt Aldred Rozenvalds auf und blickt wieder auf den Admiral vor seinen Augen. Die Kaninchen allerdings, die hätten sich als Plagegeister erwiesen, wie Rozenvalds gut gelaunt zugibt: „Die knabbern die Bäume an.“

Apfelsorten Apfel ist nicht gleich Apfel. Die wichtigsten und bekanntesten Sorten im Überblick:

Elstar: Die laut Daten-Portal www.statista.de wichtigste Apfelsorte in Deutschland. Er ist aromatisch, saftig und nur leicht sauer. Gala: Diese Sorte ist bekannt für seine leuchtend rote Schale und seinen süßen, saftigen Geschmack. Boskoop: Ein sehr großer Apfel. Er ist auffallend sauer und intensiv im Geschmack. Cox: Ein in Deutschland nur selten angebauter Apfel. Er ist süß, fruchtig und von intensivem Geruch. Braeburn: Diese aus Neuseeland stammende Sorte ist knackig und saftig und angenehm süß-säuerlich. Granny Smith: Dieser Apfel fällt durch seine knallgrüne Farbe und seinen hohen Säuregehalt auf.

