Freigabe der Harpstedter Straße (L776) in Bassum verzögert sich weiter

Von: Fabian Pieper

Teilen

Im vierten Bauabschnitt der Harpstedter Straße sind die Arbeiten an der Kanalisation gestartet. © Fabian Pieper

Die Harpstedter Straße (L776) in Bassum ist seit knapp anderthalb Jahren eine Baustelle. Das wird wohl auch noch bis in die Sommerferien hinein so bleiben.

Bassum – Die Fortschritte sind sichtbar, bis zum Abschluss der Komplettsanierung der Harpstedter Straße (L 776) in Bassum wird es allerdings noch ein wenig dauern. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) auf Nachfrage der Kreiszeitung mitgeteilt.

Personalengpässe, Lieferschwierigkeiten, Witterung: Freigabe der Harpstedter Straße (L776) in Bassum verzögert sich

„Derzeit rechnen wir mit einer Fertigstellung der gesamten Maßnahmen zum Ende der Sommerferien hin, sprich gegen Mitte August“, erklärte NLStBV-Pressesprecherin Lisa Hustedt. Damit verzögert sich die Freigabe des mehrere Hundert Meter langen Straßenbauprojektes weiter. Gebaut wird dort seit Oktober 2021. Der ursprüngliche Freigabe-Termin war für November 2022 vorgesehen. Er verschob sich aber aufgrund coronabedingter Personalengpässe und Lieferschwierigkeiten zunächst auf Frühjahr 2023.

Das Bauprojekt ist ein umfangreiches, da nicht nur die Fahrbahndecke erneuert wird. Auch die Instandsetzung der Nebenanlagen wie Fußgängerwege sowie aufwendige Kanalarbeiten sind in der Maßnahme inbegriffen. Anlieger, darunter auch gewerbliche, haben oder hatten seit Baubeginn mit Einschränkungen zu leben.

Vier Bauabschnitte bei der Harpstedter Straße in Bassum – von „fertig“ bis „dauert noch“

Die Baustelle ist in vier Bauabschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt beginnt aus Richtung Innenstadt kommend auf Höhe der Straße Amtsfreiheit. Er ist bereits seit Längerem fertiggestellt. Auf Höhe der Abzweigung Hafter Weg beginnt der zweite Bauabschnitt. Dort sind die Nebenanlagen mit Geh- und Radweg weitestgehend fertig. Auf der Fahrbahn fehlt noch die oberste, rund vier Zentimeter dicke Asphaltschicht.

Im zweiten Bauabschnitt der Harpstedter Straße sind die Arbeiten an den Nebenanlagen abgeschlossen. Auf der Fahrbahn fehlt nur noch eine dünne Schicht Asphalt. © -

Der dritte Abschnitt beginnt etwa auf Höhe von Küchen Schaidl und endet auf Höhe der Hausnummer 28. Die Kanalarbeiten dort sind seit Dezember vergangenen Jahres abgeschlossen. Der Gehweg auf der nördlichen Seite soll laut Hustedt Mitte März fertiggestellt sein. Anschließend folgen die Arbeiten an der südlichen Seite. Der Asphalt auf der Fahrbahn fehlt noch komplett.

Im dritten Bauabschnitt sind die Nebenanlagen bis jetzt nur auf einer Seite fertig. Die Fahrbahn ist allerdings noch nicht asphaltiert. © -

Im vierten Bauabschnitt haben die rund drei Wochen dauernden Kanalarbeiten in der vergangenen Woche begonnen. Anschließend folgen die Arbeiten an den Nebenanlagen, zwei Verkehrsinseln und zuletzt an der Asphaltdecke. Die Baustelle endet an der Abzweigung Helldiek.

Bassum: Baukosten der Sanierung der Harpstedter Straße bleiben konstant

Nach mehreren witterungsbedingten Zwangspausen diesen Winter laufen die Arbeiten derzeit sehr gut, so Hustedt: „Das Wetter spielt mit.“ Erfreulich sei, dass die Behörde „trotz dieser Schwierigkeiten weiterhin den vorgesehenen Kostenrahmen für die Sanierungsmaßnahme einhalten“ kann. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro.