Nordwohlder Schützinnen holen fast alle Königstitel

+ Das neue Königshaus in Nordwohlde um Königin Ilona Kreutzmann (5.v.r.), Jungschützenkönigin Sina Piontek (3. v. l.), Alterskönigin Monika Reinecke (4.v. l.) und Kinderkönigin Lilo Janzen (vorne). Foto: ute Schiermeyer

Nordwohlde - Von Ute Schiermeyer. „Frauen an die Macht“, hieß es lauthals im Publikum bei der Proklamation des neuen Königshauses in Nordwohlde am Sonntagabend. Und richtig: Die Damen haben in Nordwohlde die Macht ergriffen. Beinahe alle Königstitel gingen in diesem Jahr an den weiblichen Teil des Vereins, lediglich den Titel König der Könige konnte sich mit Harald Döpke ein Mann sichern.