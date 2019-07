Die Fortsetzung einer Erfolgsserie

Vielversprechender Nachwuchs beim 28. Freudenberger Fohlen-Championat

+ Ein Bild mit vielen Siegern: (v.l.) Hendrik Hüsker, Bernhard Sieverding, Carsten Leopold, Britta Sieverding, Nina Papst sowie „Cornado“ und ihr Siegerfohlen. Foto: Heiner Büntemeyer

Bassum – Der Pferdehof Sieverding hat am Samstag seine eindrucksvolle Erfolgsserie beim 28. Freudenberger Fohlen-Championat fortgesetzt. Auf der Anlage in Bassum-Wiebusch waren dem Pferdezuchtverein Freudenberg 29 Fohlen gemeldet worden, die in drei Abteilungen als jüngere und ältere dressurbetonte sowie springbetonte Fohlen unterteilt wurden. In den drei Abteilungen stellten Britta und Bernhard Sieverding zweimal das Siegerfohlen, bei den älteren dressurbetonten Fohlen belegte ihr Stutfohlen hinter einem von Victoria Brüning vorgestellten Hengstfohlen des Hofes Brüning, Ochtmannien, den zweiten Platz.