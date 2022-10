Flurbereiniung Bramstedt: Vermessung der Flächen beginnt

Von: Fabian Pieper

Viel Arbeit: Peter Karger, Ronald Ehlers, Sven Brüning, Hegen Brüning (stellvertretender Vorsitzender Teilnehmergemeinschaft) und Referendarin Franziska Hannig leiten die nächsten Schritte der Flurbereinigung Bramstedt ein. © Fabian Pieper

Bramstedt – Das Katasteramt Syke steht vor einer echten Marathonaufgabe: Im Rahmen der 2019 eingeleiteten Flurbereinigung in Bramstedt steht der nächste und sehr umfangreiche Arbeitsschritt an – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nun müssen Umringsgrenzen mit einer Gesamtlänge von etwa 27 Kilometern vermessen werden.

Das mache eine Flächengröße von 1440 Hektar, die im Verfahren der vereinfachten Flurbereinigung eingeschlossen sind, erklärt Peter Karger vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Und noch ein paar Zahlen hat Karger im Gepäck: Die Interessen von rund 200 Teilnehmern wollen unter einen Hut gebracht werden, ein Abschluss der Vermessungen sei für Ende 2023 geplant.

Geordnetere Landschaftsstruktur

Warum der ganze Aufwand? Wesentliche Ziele einer Flurbereinigung sind eine geordnetere Struktur der Landschaft, weniger zersplitterter Grundbesitz sowie eine Aufwertung der Natur und des Wegenetzes. Hierfür müssen zunächst die Grundstücke genauestens vermessen werden. Anschließend folgt eine Wertermittlung der betroffenen Flurstücke. Zum Schluss werden die Flächen dann zu größeren Einheiten zusammengelegt und – falls notwendig – untereinander getauscht, um zusammenhängende Areale zu schaffen.

„Das Urkataster stammt aus dem 19. Jahrhundert“, sagt Karger. Dies bedeute, dass die seinerzeit gesetzten Grenzpunkte bei Weitem nicht mehr die notwendige Genauigkeit besitzen, die heutigen Standards entspricht. Die nun folgende Vermessung sei, so Karger, millimetergenau.

Weitere Schritte folgen

Diese Feldarbeit übernimmt das Katasteramt Syke. Deshalb werden bis Ende nächsten Jahres Ronald Ehlers, Sven Brüning und weitere Katasteramts-Mitarbeiter mit ihren orangefarbenen Bullis durch Bramstedt fahren und mit dem Tychometer Flurstücke genauestens vermessen.

Diese Vermessung ist allerdings nur ein kleiner Teil der sehr aufwendigen und umfangreichen Maßnahme Flurbereinigung in Bramstedt. Im selben Zuge sollen auch Straßen und Wege instandgesetzt und ökologische Ausgleichsmaßnahmen, etwa die Schaffung von Biotopen oder die Aufwertung von Gewässern, vorgenommen werden. Der Straßenausbau hat im vergangenen Juni bereits begonnen (wir berichteten). Rund 5,8 Kilometer Straße sollen erneuert werden, 75 Prozent der Kosten von ungefähr 980.000 Euro kommen dabei aus Fördermaßnahmen.

Im Anschluss an die nun beginnenden Vermessungsarbeiten in Bramstedt starten die Vermessung des Wege- und Gewässernetzes sowie die Wertermittlungsmaßnahmen der Flurstücke. Karger bittet darum, die in den Boden gerammten Pflöcke nicht zu entfernen. Zudem bittet er um Verständnis, dass im Zuge der Vermessungen die Mitarbeiter des Katasteramts Grundstücke betreten müssen.

Kontakt

Peter Karger: 04271 / 801153 oder per Mail an peter.karger@arl-lw.niedersachsen.de