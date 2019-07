Flinkes Fert verhilft dem neuem Bovelvoigt zum Sieg

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Seit wann schreibt sich flinkes Pferd mit F und T?“, wundert sich die Besucherin am Samstagnachmittag auf dem Bovelmarkt im Park der Freudenburg noch. Dann fällt ihr Blick auf eine Taverne. Zehn Kandidaten stehen auf der Bühne und kämpfen um die Ehre, der neue Truchsess der Bovelzumft zu werden. Eine von mehreren Aufgaben ist das Buchstabieren. „Jubel“, grölen die Zuschauer, nachdem Faxe Funkenflug „F-E-R-T“ aufsagt. Er braucht es nur abzulesen, denn gegenüber steht die gleichnamige Kneipe. Überhaupt hat er bei den Aufgaben ziemlich viel Glück – denn er ist der Einzige, der sich beim Turmbau mit Klötzen Hilfe aus dem Publikum holen darf. Und so wird er am Ende der neue Bovelvoigt.

Der Spaßwettkampf ist nur ein Höhepunkt von vielen auf dem mittelalterlichen Markt, zu dem die Bovelzumft Bassum jedes Jahr einlädt. Von Mal zu Mal steigt die Attraktivität des Events. Und so kommen trotz der hochsommerlichen Temperaturen auch an diesem Wochenende Tausende Fans – sehr viele davon sind gewandet. Sie nehmen beschwerliche Stunden in Kauf, denn statt in kurze Hose zwängen sie sich in Rüstung oder dickes Leinen. Der Schweiß läuft. Egal, sie lieben das! Und so stehen Bauern, Mägde, Händler, Ritter, aber auch Fantasiegestalten einträchtig nebeneinander und feiern. Den meisten geht es weniger um Authentizität als vielmehr um Spaß und ums Wohlfühlen.

Für den Wohlfühlfaktor sorgen die Bovelzümfter und Aussteller, die außerordentlich viel Wert auf die Details legen. Das fängt bei der Sprache an und endet beim nächtlichen Lager. Die meisten bleiben auch über Nacht, sie schlafen in Zelten auf Fellen. Tagsüber gehen sie ihrem Handwerk nach, abends kochen sie über dem offenen Feuer. Und sie laden jeden ein, sich dazuzusetzen. Schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Aussteller und Besucher.

+ Wer frech ist, kommt an den Prager. © Wol fgang Defort

Eine Hochzeitsgesellschaft zieht vorbei, eskortiert von der Stadtwache. Ist das jetzt Schau? Es stellt sich heraus, die Gesellschaft ist echt. Sie ist mit einem Bus angereist, um auf dem Markt schöne Stunden zu verleben. Nach einem Tänzchen zu den Klängen von Waldkauz entschwindet die Gruppe in Richtung Schwertkampfplatz.

Dort kämpfen in diesem Augenblick Söldner gegen die Stadtwache. Sie kommen überein, einen Handel einzugehen. Die Details sollen in der Taverne besprochen werden, bei einem Kirschbier! Gute Idee! Erfrischungen sind begehrt an diesem heißen Nachmittag.

Und danach? Mal gucken. Das Gelände bietet jede Menge Abwechslung: Armbrustschießen, Ponyreiten, Schwerttraining, Mitmachtanz oder einfach nur im Schatten sitzen, der Musik lauschen und sich überraschen lassen. Die Bovelzumft ist gerne spontan. Es wird mit ihnen einfach nicht langweilig. Vielleicht lassen die Söldner den neuen Voigt über die Klinge springen? Wie buchstabieren die Mitglieder eigentlich „Komplott?“