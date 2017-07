Fischsterben im Naturschutzgebiet Garbeeke

Anwohner hat mehrere tote Karpfen entdeckt

+ © Albrecht Der grüne Teppich bedeckt den gesamten Teich. © Albrecht

Bassum - Von Frauke Albrecht. Anwohner der Garbeeke in Bassum schlagen Alarm. Direkt im Naturschutzgebiet an der Bremer Straße, gegenüber der Straßenmeisterei, befindet sich ein kleiner Teich. Den Fischen darin geht der Sauerstoff aus. Der gesamte See ist mit grüner Entengrütze bedeckt.