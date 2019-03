„Ist das nicht unglaublich frech?“ – Firma entsorgt Asphaltrest auf Feldweg

Im Sommer 2018 war eine Straßenbaufirma von der Stadt Bassum beauftragt worden, die Ortsdurchfahrt in Nordwohlde neu zu asphaltieren. Am Ende war noch etwas Asphalt übrig. Anstatt das Material ordnungsgemäß zu entsorgen, kippten die Mitarbeiter den Rest einfach auf einem nahegelegenen Feldweg.

Nordwohlde - Von Frauke Albrecht. „Ist das nicht unglaublich frech?“ Bernd Niehaus kann diese Vorgehensweise immer noch nicht fassen. Er war richtig erbost, als er die schwarze Masse im vergangenen Jahr erblickte. Der Nordwohlder geht dort regelmäßig spazieren. Im Juni fiel ihm der Umweltfrevel auf und er fragte bei der Ortsvorsteherin nach, was es damit auf sich hat.

Birgit Kattau versprach, mit der Stadtverwaltung Kontakt aufzunehmen. „Was sie auch getan hat“, sagt Niehaus. „Und zwar regelmäßig. Ich mache Birgit Kattau da keinen Vorwurf.“ Zu seiner Verärgerung geschah nichts. Niehaus: „Gefühlt habe ich bestimmt zweimal im Monat nach dem Stand der Dinge gefragt. Erst hieß es, der Schandfleck wird beseitigt“, erinnert er sich an eine Aussage. „Etwas später hieß es, man habe der Firma ein Ultimatum gesetzt, den Asphalt zu beseitigen, sonst würde der Bauhof tätig werden und der Firma die Kosten in Rechnung stellen.“ Wieder passierte nichts.

Dann staunte Niehaus nicht schlecht, als er eines Tages Sand und Schotter auf der Fläche vorfand. „Einfach Sand drüber kippen und fertig? Da riss mir ehrlich der Geduldsfaden“, erklärt der Nordwohlder. Er drohte mit einer Anzeige und benachrichtigte die Zeitung.

„Ich fühle mich als Bürger wirklich veräppelt“, sagt er. „Was hat das für einen Nachahmereffekt? Unterm Strich heißt das: Umweltverschmutzung wird nicht geahndet.“

Eine wiederholte Nachfrage unsererseits bei der Stadtverwaltung trug am Dienstag Früchte. Da der zuständige Mitarbeiter die ganze Woche aus Krankheitsgründen nicht im Büro war, nahm sich Bauamtsleiter Martin Kreienhop der Sache an. „Ich habe einen Besichtigungstermin gehabt und wir sind mit der Firma übereingekommen, dass nun alles raus kommt“, erklärt er. Damit sei der Fall für ihn erledigt. Rein theoretisch handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Die Stadt werde allerdings keine Anzeige erstatten.

Seines Wissens sei bereits ein Teil der Asphaltschicht entfernt worden, bevor der Schotter aufgebracht wurde. Zu 100 Prozent könne er das allerdings nicht sagen. Niehaus bestreitet das. Für ihn ist die Angelegenheit nun ebenfalls erledigt. Sein Fazit: „Ich bin überzeugt, wenn ich da nicht permanent hinterher gewesen wäre, es wäre gar nicht passiert. Das ist traurig.“

Kommentar von Frauke Albrecht: Umweltschutz fängt im Kleinen an

„Mit dieser Kleinigkeit kann ich mich jetzt wirklich nicht beschäftigen“, lautete eine Aussage diese Woche bei der Stadtverwaltung auf die Anfrage, warum der Asphalt auf einem Feldweg nicht ordnungsgemäß entsorgt worden ist. Mag sein, dass es eine Kleinigkeit ist. Leider sind es aber die vielen Kleinigkeiten, die mit dafür verantwortlich sind, dass es um unsere Umwelt nicht gut bestellt ist. Das arglos ausgespuckte Kaugummi, eine Kleinigkeit? Es kann Vögeln den Magen verkleben und sie grausam verhungern lassen.

An den Straßenrändern liegt haufenweise Müll, im Meer schwimmt mehr Plastik als Fisch. Das sind nur wenige Beispiele. Umweltschutz fängt im Kleinen an. Und wenn Verstöße ohne Wenn und Aber geahndet würden, müssten sich die Zuständigen vielleicht nicht mehr mit so vielen Kleinigkeiten beschäftigen. al