Finanzielle Unterstützung für Kita Kinderreich

Bassum - Sie kümmern sich um die Kleinsten – doch die Belastung wird immer größer. Sie spiegelt sich in Zahlen wieder, die Birthe Bolte vom Gesundheitsmanagement der Stadt Bassum den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales und Familie vorlegte. „Der Krankenstand in unseren Kitas liegt gegenüber dem Bundesdurchschnitt (2017: 4,2 Prozent) bei 10,07 Prozent und ist sogar um 0,54 Prozent gestiegen.“ Auch die Menschen, die längere Zeit erkranken, würden mehr. „Da gibt es eine Steigerung um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr, sodass wir nun bei 25,7 Prozent liegen. Das ist Anlass zur Sorge“, machte Bolte deutlich.

Sorge bereiten auch der fehlende Ruheraum und die enge räumliche Situation im Kindergarten Kinderreich. Eltern und Mitarbeiter beklagten, dass Kinder bei gestiegenen Betreuungszeiten (maximal 7 bis 17 Uhr) keine Möglichkeit haben, sich auszuruhen und Mittagsschlaf zu machen. Durch die übermüdeten Kinder erhöhe sich der Lärmpegel und dadurch automatisch auch die Belastung der Mitarbeiter.

Nach diesem Bericht stand es für die Ausschussmitglieder außer Frage, dass etwas für die Einrichtungen getan werden müsse. Sie empfahlen, das Geld, das von der Betriebskostenförderung übrig bleibt, dort zu investieren.

Die Betriebskostenförderung ist eine Summe, die der Landkreis an die Kommunen zahlt, weil diese durch die Gebührenfreiheit finanziell stark belastet werden: 800 Euro gibt es dauerhaft pro Kind und zusätzlich noch mal 400 Euro bis 2021.

Dieses Geld soll bald allen Kindertageseinrichtungen in Bassum zu Gute kommen. „Wir wollen aber nicht, dass Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder im Mütter-Kinder-Zentrum zahlen müssen, das wäre nicht fair“, sagte Stadtrat Norbert Lyko.

Mit der Betriebskostenförderung würden die erheblichen Defizite der Einrichtungen gedeckt. Der Ausschuss folgte dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig. Doch weil am Ende noch was übrig bleibt, plädierte Bolte dafür, die verbliebene Summe zur Qualitätsverbesserung zu nutzen. Der Ausschuss stimmte dem geschlossen zu. „Wir müssen die Situation im Kinderreich unbedingt im Auge behalten“, sagte Dorit Schlemermeyer von der SPD. Die Einrichtung sei an ihrer Grenze.

„Wir müssen uns kurzfristig für etwas entscheiden“, erklärte Lyko. Gemeinsam mit dem Nachfolger von Leiterin Hannelore Roitsch-Schröder, die Anfang 2019 in den Ruhestand geht, wolle die Verwaltung etwas tun, das „sofort wirkt“. „Vielleicht einer Variante, die mobil ist“, überlegte Lyko. Die Auswahl für den neuen Leiter sei getroffen, dieser müsse nur noch unterschreiben. - juk