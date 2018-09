Filzen mit Susanne Schmid auf den Shetlands

Bassum - Von Frauke Albrecht. Hunderte Wollenthusiasten aus der ganzen Welt machen sich jedes Jahr auf den Weg zu den Shetland Inseln, um an einem besonderen Event teilzunehmen – der Shetland Wool Week. Eine Woche lang können Handarbeit-Fans dort stricken, nähen, filzen, weben und spinnen – insgesamt sind etwa 300 Workshops im Angebot. In diesem Jahr ist die Bassumerin Susanne Schmid mit dabei. Sie ist aber nicht bloß Teilnehmerin, sondern Dozentin.

Schmid ist gleich mit zwei Workshops zum Thema Filzen präsent. „Ich bin sehr aufgeregt“, gesteht sie. Denn das, was sie dort anbietet, hat sie in der Form noch nicht ausprobiert. Schmid gibt zwar seit nunmehr neun Jahren Filz-Kurse. „Aber meine Workshops dauern in der Regel zwei Tage. Filzen braucht Zeit“, sagt sie. Bei der Wool Week ist es aber Usus, dass die Kurse nicht länger als drei Stunden dauern dürfen – die Teilnehmer wollen nämlich möglichst viel in kurzer Zeit ausprobieren. „Das ist für mich eine Herausforderung“, sagt Schmid.

Die pensionierte Englischlehrerin hat vor langer Zeit das Filzen für sich entdeckt. Sie hielt Schafe und wusste nicht, wohin mit der Wolle. „Es ist eine Schande“, ärgert sie sich. In Deutschland gilt Schaffell als Sondermüll, weil es schwer entflammbar ist und nicht verrottet. Eine Freundin von Schmid kam auf die Idee, die Wolle zu verarbeiten. Die Bassumerin, die schon immer viel Freude an jeglicher Art von Handarbeit hatte, fand Gefallen am Filzen.

Mit der Zeit verfeinerte sie das Handwerk. „Ich arbeite mit einem Scherer zusammen, der mit Herz und Hand die Schafe so behutsam von ihrem Winterkleid befreit, dass das Wollvlies – nur vom körpereigenen Fett gehalten – im ganzen Stück zusammenbleibt. Unsere Schafe kommen vom Frisör, nicht vom Schlachter.“

+ Zu den Kleinteilen gehören auch Fellkragen, die zum Teil gefilzt und gestrickt werden. © Albrecht

Vor vier Jahren veröffentliche die Zeitschrift Landlust einen Artikel über ihre Art der Wollverarbeitung. „Danach begann eine andere Zeitrechnung“, schmunzelt sie. Denn die Kursteilnehmer rannten ihr förmlich die Remise ein. „Ich habe Anfragen aus ganz Europa.“

Nebenbei reist Schmid aber auch gerne selbst zu Events. So war sie beispielsweise beim Strickfestival auf den Färöer Inseln. „Leider ist fast nie was mit Filzen dabei“, bedauert die Rentnerin. So war es auch, als ihr das aktuelle Programm der Wool Week in die Hände fiel. Doch dieses Mal kontaktierte sie den Anbieter und bewarb sich als Kursleiterin. „Die Absage kam schnell“, erinnert sich Schmid. Es hieß, die Dozenten müssen Schotten sein. „Ich sollte aber trotzdem einen Link zu meiner Internetseite schicken“, erzählt sie. Gesagt, getan. Sie muss überzeugt haben. Schmid sollte ein Konzept erarbeiten. „Ich musste mir überlegen, wie ich den Filzprozess verkürze, die Teilnehmer trotzdem Spaß haben und am Ende etwas in der Hand halten.“ Also reduzierte sie die Materialmenge. Statt eines Vlies sollen nun Sitzkissen und Kleinteile gefertigt werden.

Ohne Föne geht es nicht

Filzen funktioniert im Prinzip einfach: Die Wolle wird von Dreck gesäubert, mit Kernseife gewaschen, mit Striegeln bearbeitet und gewalkt und am Ende getrocknet. Hört sich simpel an. Ein paar Unwägbarkeiten gibt es dennoch. „Ich darf nur wenige eigene Felle mitbringen, sondern muss dort Material kaufen. Aber nicht jede Wollart eignet sich fürs Filzen.“ Außerdem braucht sie mindestens zwei Föne. „Sonst wird das Fell nicht trocken.“

Einen Testlauf, ob alles funktioniert, wie sie es sich vorstellt, plant Schmid dieses Wochenende. Nächsten Donnerstag steigt sie bereits in den Flieger. Begleitet wird sie von ihrem Mann. Der interessiert sich aber weniger für Wolle, sondern freut sich riesig aufs Fischen und das Beobachten der Wale.