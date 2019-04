Kommunales Kino in Bassum: Filmvergnügen mit Promifaktor

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Mit der Idee, ein kommunales Kino in Bassum ins Leben zu rufen, haben die Beteiligten der Arbeitsgruppe Querschnittsthemen ins Schwarze getroffen. Das bewies die Zuschauerzahl am Dienstagabend an der Kulturbühne. Bis auf wenige einzelne Plätze waren alle Stühle besetzt. Sowohl die Dokumentation „Weserlust Hotel“ als auch der Spielfilm „All inclusive“ kamen bei den Zuschauern sehr gut an. Da wurde nicht schlecht gestaunt, sehr viel gelacht und geklatscht.

Der Applaus galt vor allem Regisseur Eike Besuden und den Schauspielern Kevin Alamsyah und Melanie Socher, die zur Aufführung nach Bassum gekommen waren. Die drei beantworteten in der Pause zwischen beiden Filmen bereitwillig die Fragen der Zuschauer und gaben gern Autogramme. Dass die Filme den Zuschauern gefallen haben, bewies allein schon die Zahl der verkauften DVDs, der kleine Verkaufstisch der Schauspieler leerte sich im Nu.

Beifall ernteten die Schauspieler mit und ohne Behinderung für ihre Spitzenleistung, aber auch während der Filme. Mit viel Charme und Herzlichkeit gingen alle Akteure während der Dreharbeiten miteinander um. Das zeigt die Dokumentation „Weserlust Hotel“, die die Vorbereitungszeit, die Proben und den Dreh zu „All inklusive“ begleitet hat. Auch die Ehrlichkeit der Schauspieler mit Beeinträchtigung sich selbst gegenüber beeindruckte das Publikum. „Die Besonderheiten eines inklusiven Drehs bringt die Dokumentation hervorragend rüber“, so eine Zuschauerin.

Neben Bremer Schauspielern des Blaumeier Theaters standen auch bekannte deutsche Fernsehschauspieler wie Doris Kunstmann und Dominique Horwitz vor der Kamera am Weserdeich.

Worum geht es in „All inklusiv“? Das beantwortet Schauspielerin Hannelore Sporleder in der Dokumentation so: „Dat die irgendwie behinderten mit die anderen, die sich für normal halten, gut zusammenleben.“ Das Zusammenleben im Weserlust Hotel funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten gut und endet im Film mit einer großen Sommersause, einem bunten Fest am Weserdeich. Die aufregendste Szene für Drehbuchautor und Regisseur Eike Besuden: „Das lässt sich schön schreiben, aber wie es dann läuft mit 80 Komparsen, das ist eine andere Sache.“ Es lief gut und die Szenen wurden wunderbar. Sogar ein großes blaues Kamel schwimmt zu guter Letzt auf der Weser.

Das Publikum in Bassum war am Dienstagabend ebenso inklusiv wie der Film. Viele Bewohner des Lebenshilfewohnheims waren zum Filmvergnügen gekommen. Und sie organisierten in der Pause den Getränkeverkauf. Dessen Erlös und die zusammengetragene Eintritts-Spende sollen zur Erstattung der Unkosten (Leihgebühr, Gema und so weiter) verwendet werden. „Wir haben noch nicht endgültig abgerechnet, aber wir haben die Unkosten wohl reinbekommen. Die Zuschauer haben sehr großzügig gespendet“, freut sich Martina Meyer vom Orgateam. Der Wiederholung eines Bassumer Filmabends, wie es viele Zuschauer am Abend wünschten, steht demnach wohl nichts im Wege.