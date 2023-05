Feuerwerk der Straßenkunst

Von: Anke Seidel

Eine Romanze auf dem Drahtseil: Das Duo Autoportante lässt manchen Zuschauer die Luft anhalten. Alle © Jantje Ehlers

Besucherrekord bei der Piazzetta in Bassum: Tausende Besucher staunen über professionelle Shows , die Stelzinis begeistern

Bassum. Tausende von Besuchern drängten sich am Wochenende in der Bassumer Innenstadt, um die Showeinlagen internationaler Künstler zu bestaunen. Der künstlerische Leiter Marcello Monaco hatte gemeinsam mit Daniela Franzen ein Programm zusammengestellt, das sich als Feuerwerk der Straßenkunst entpuppte. Das i-Tüpfchelchen: sprechende Puppen.

Was für eine Frau! Sophia hat grüne Haare, ein süsses Pudding-Gesicht und wickelt ihren Partner förmlich um den Finger. Sie ist seine Puppe – im Wortsinn, denn als Künstler weckt Francisco Obregon die Kleine zum Leben. Bewusst lässt er das Publikum daran teilhaben, wie er Sophia aus ihren Einzelteilen zusammensetzt, er macht einen Zuschauer zu seinem Assistenten: „Please, bring me the head oft my ex-wife“, fordert er den überraschten Mann auf. Er möge ihm den Kopf seiner Ex-Frau bringen.

Das Publikum amüsiert sich köstlich über solche Scherze und beweist sogar, dass man gute Laune verordnen kann: Wie ein Dirigent lässt Obregon die Zuschauer mitsingen und im Stakkato mitklatschen. Die Besucher geben ihr Bestes, nur beim raffinierten Hüftschwung genieren sich nicht wenige...

„I come from Chile“

„I come from Chile“, klärt der Mann die Menschen auf. 12 000 Kilometer sei er nach Bassum gereist. Weite Strecken haben fast alle Mitwirkenden zurückgelegt, um bei der Piazzetta dabei zu sein, die international längst ein Begriff ist. Das beweist die kanadische Künstlerin Andréanne Thiboutot mit ihrer schwindelerregenden Show Hoopelai: eine künstlerisch-sportliche, mit viel Humor gewürzte Darbietung, bei der sie Zuschauer immer wieder einbezieht. So lassen denn auch drei ältere Herren brav den Reifen kreisen.

Aus Frankreich und Brasilien kommen Annaelle und Dan – mit ganz besonderen Fähigkeiten: Dan verfügt über buchstäblich zauberhafte komödiantische Fähigkeiten, während die biegsame Annaelle sich mit dem rechten Fuß die Lippen schminkt und die Anatomie außer Kraft zu setzen scheint.

Dass eine Romanze ein Drahtseilakt im besten Sinne des Wortes sein kann, beweist das Duo Autoportante aus Italien und Argentinien. Die Künstler führen dem Publikum auf ihre Weise vor Augen, dass die Liebe ein Balance-Akt ist.

Aus Argentinien und Italien ist das Duo Masawa angereist, das in seinem Show-Act menschliche Beziehungen auf künstlerische Weise darstellt. Ausdrucksstark und emotional, wirkt ihre Darbietung wie ein partnerschaftliches Kunstwerk.

Richtig heiß geht es bei Kacper Danger aus Polen zu, der eine brennende Fackel auf der Stirn und Bierkrüge auf Messern balanciert. Das Publikum hält den Atem an.

Ganz anders bei Klirr de Luxe (Deutschland). Ron und Salim präsentieren eine Mischung aus Magie und Comedy, lassen dabei die Teller fliegen.

Marcello Monaco freut sich über die gut gelaunten Künstler, das begeisterte Publikum und das sommerliche Wetter: „So muss es sein. Es läuft sehr gut! Immer wieder brandet Beifall auf – besonders aber, als die Bassumer Stelzinis in ihren wehenden Kostümen durch die Innenstadt marschieren, begleitet von Daniela Franzen mit einer großen Fahne und den Four Shops (Deutschland), einer Band im Einkaufswagen.

Stelle di Notte

Gemeinsam mit den Stelzinis hat die Band am Samstag die Stelle di Notte mitgestaltet, den Varieté-Abend unter freiem Himmel an der Freudenburg. Schlag auf Schlag präsentierten die Künstler dort atemberaubende Show-Einlagen – moderiert von Daniela Franzen und ihrer kleinen Partnerin, der Puppe Lotti. „Die Stimmung war sehr gut!“, blickt Marcello Monaco auf einen besonderen Abend zurück. Ein Soloprogramm in der Bassumer Bahnhofshalle folgt:Am Sonntag, 11. Juni, präsentiert Daniela Franzen um 15 Uhr Lotti und Antonio.

Jonglage-Künstler par excellence: Klirr de Luxe. © Ehlers, Jantje

Andréanne schwingt den Reifen und lädt Besucher zum Mitmachen beim Hula-Hoop. © Privat

Künstlerischer Körperdialog: das Duo Masawa. © Ehlers, Jantje

Faszinierend: Annaelle bei einem besonderen Reifen-Act. © Ehlers, Jantje

Francicso Obregon mit Sophia, seiner Puppenpartnerin. © Ehlers, Jantje

Begeisterung pur lösen die Darbietungen beim Publikum aus, nicht ein Platz bleibt frei bei den Shows. © Ehlers, Jantje