Kurzschluss in Einfamilienhaus löst Einsatz der Feuerwehr aus

Ein Kurzschluss mit Funkenflug hat am Montag einen Feueralarm ausgelöst. Am Ende war der Einsatz der Feuerwehr schnell zu Ende.

Bassum - In Bassum heulten die Sirenen am Montagabend um 21.34 Uhr, ein Wohnungsbrand an der Straße „Auf dem Lockhorn“ war gemeldet worden. Das teilte Feuerwehr-Pressesprecher Dennis Heuermann am Dienstag mit.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte die Erkundung des betroffenen Hauses, dass es in dessen Heizungsanlage einen Kurzschluss mit kurzzeitiger Funkenbildung gab. Ein Feuer war in dem Einfamilienhaus hingegen nicht entstanden. So konnten die 25 Einsatzkräfte nach circa 30 Minuten wieder abrücken.

kom