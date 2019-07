Starker Qualm: Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Brand nach Nordwohlde aus

Drei Ortswehren sind heute zu einem vermeintlichen Brand im Gemeindehaus nach Nordwohlde alarmiert worden. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass nicht ein Brand für die starke Qualmentwicklung verantwortlich war.

Bassum - Ein Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr starken Qualm aus dem Gemeindehaus in Nordwohlde wahrgenommen, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr.

Nach absetzen des Notrufs eilten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Nordwohlde, Dimhausen und Bassum nebst Polizei und Rettungsdienst mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften zum Gemeindehaus.

Nach der Erkundung stand jedoch fest, dass der Qualm lediglich durch Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes verursacht wurde. Die Einsatzkräfte konnten daher bereits nach kurzer Zeit wieder den Rückweg antreten.