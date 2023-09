Feuerwehr Nordwohlde-Stühren agiert aus einem Übergangsquartier

Von: Fabian Pieper

Die Ortsfeuerwehr Nordwohlde-Stühren agiert seit März aus einem Übergangsquartier heraus – der Nordwohlder Mühle. © Fabian Pieper

Die Ortsfeuerwehr Nordwohlde-Stühren ist übergangsweise in die Nordwohlder Mühle umgezogen. Das hat Vor- und Nachteile für die Ehrenamtlichen.

Nordwohlde – Aus der Not eine Tugend gemacht haben die Ehrenamtlichen der Bassumer Ortsfeuerwehr Nordwohlde-Stühren in den vergangenen Wochen und Monaten. Denn aufgrund der Erweiterungs- und Renovierungsmaßnahmen am und im eigenen Gerätehaus in Nordwohlde haben sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr übergangsweise in der Nordwohlder Mühle einquartiert. Das bringt zwar gewisse Nachteile mit sich – aber auch ein paar Vorteile.

So kommt die Feuerwehr Nordwohlde-Stühren in ihrem Übergangsquartier zurecht

Zum Beispiel den, der am Tag des Pressetermins offensichtlich wird: Zwei große und voll besetzte Feuerwehrfahrzeuge fahren vom Hof der Nordwohlder Mühle, drehen eine Schleife im Ort und kehren mit Blaulicht zurück. Auf dem Hof kommen sie zum Stehen, zwei Gruppen junger Feuerwehrmänner und -frauen springen heraus und beginnen nach einer kurzen Erkundung der Lage vor Ort mit Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung. Aber keine Sorge: Eine wirkliche Gefahr besteht nicht, es handelt sich lediglich um eine praktische Übung.

Dafür bietet das Mühlengebäude hervorragende Bedingungen: Es ist dunkel, es ist eng, die Kameraden müssen über Leitern klettern, steile Treppen nehmen, an manchen Stellen den Kopf einziehen oder sogar auf die Knie gehen – alles Dinge, die auch im Ernstfall auf die Einsatzkräfte warten können.

Wenig Platz: Im Turm der Nordwohlder Mühle üben die Feuerwehrleute ihr Handwerk. © Pieper, Fabian

Doch das ist nur ein Bonus gewesen bei der Auswahl des Standorts. Der hat noch ganz andere, gerade für den akuten Einsatzfall praktische Vorteile, wie Nordwohldes Ortsbrandmeister Ralf Ebert erklärt. „Der ganz große Vorteil ist, dass es zentral ist“, sagt er. Die Mühle liegt mitten im Ortskern an der Nordwohlder Dorfstraße. Für die Kameraden bedeutet das keine große Umstellung bei der Anfahrt zum Hauptquartier: Das eigentliche Gerätehaus befindet sich auf der anderen Straßenseite.

So ist der Stand beim Umbau des Feuerwehrhauses in Nordwohlde

Dort seien die Arbeiten laut Ebert weit fortgeschritten, „der Anbau geht gut voran“. Die Außenarbeiten seien weitestgehend abgeschlossen. In den kommenden Wochen würden im Inneren die Elektro-Installationen beginnen. Ebert lächelt optimistisch, als er sagt: „Wir hoffen, dass wir im Oktober mit den Fahrzeugen in die Fahrzeughalle können.“

Bis dahin sind die drei Einsatzfahrzeuge der Wehr – ein Löschgruppenfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen – in zwei Hallen der Nordwohlder Mühle unterbracht, deren Inhaber Heinrich Meyer ebenfalls in der Feuerwehr ist. Zusätzlich befinden sich in einer dieser Hallen insgesamt 50 Spinde für die persönliche Schutzausrüstung der Kameraden. „Das Nötigste“, so Ebert. Nachteile gebe es ansonsten kaum. Die Tore der aktuellen Fahrzeughallen seien zwar so schmal, dass beim Ein- und Ausfahren die Spiegel an den Einsatzfahrzeugen umgeklappt werden müssten, und auch Parkraum für die Kameraden sei knapp bemessen, „aber ansonsten habe ich kaum etwas Negatives gehört“, so der Ortsbrandmeister.

Übung in der Nordwohlder Mühle: Feuerwehr bekämpft fiktives Feuer

16 Einsätze habe die Ortswehr Nordwohlde-Stühren seit ihrem Umzug Ende März aus ihrem Übergangsdomizil heraus bewältigt. Hinzu kommen etliche Übungsdienste – allesamt praktischer Natur, da ein Schulungsraum für die theoretische Ausbildung derzeit fehlt. Die finde aber sowieso vor allem im Winter statt, erklärt Ralf Ebert, während sich vor seinen Augen mehrere Kameraden mit schwerem Atemschutz ausrüsten, Schlauchleitungen verlegt und Rettungsmaßnahmen vorbereitet werden.

Denn die Lageerkundung der Gruppenführer und Einsatzleitung hat für die Übung folgendes Szenario ergeben: Im obersten Geschoss des hohen Turms soll ein Feuer ausgebrochen sein, während gleichzeitig im Keller eine vermisste Person vermutet wird. Die Übung ist trocken, dennoch wird alles so realitätsnah wie möglich aufgebaut und ausgeführt.

Ein Trupp steigt zur Menschenrettung hinab in den dunklen Keller der Mühle. Noch anstrengender haben es Fabian Meyerdierks und Michael Kusch: Sie müssen voll ausgerüstet Stockwerk um Stockwerk den Turm hinaufsteigen, um ganz oben das noch immer fiktive Feuer zu löschen. Immer im Blick haben müssen sie den Vorrat an Atemluft, den sie mit sich führen. Ganz oben angekommen, beginnen sie nach klaren einsatztaktischen Vorgaben mit der Brandbekämpfung. Tipps erhalten die beiden jungen Kameraden vom Gruppenführer Andre Finke. Der signalisiert irgendwann: Feuer aus.

Auf dem Hof der Mühle besprechen die Kameraden anschließend die Übung. Was war gut, was hätten sie besser machen können, vor welchen Problem haben sie gestanden? „Das gehört dazu“, erklärt Ralf Ebert. Auch im Übergangsquartier.