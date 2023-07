Feuerwehr in Nordwohlde-Stühren feiert Richtfest

Von: Gregor Hühne

Richtkranzträger: Freude bei (v.l.) Lars Neddermann, Lucius Brüning (beide Zimmerei und Bedachung Ball), Bassums Erstem Stadtrat Karsten Bödeker, Ortsbrandmeister Ralf Ebert, Holger Ehlers (Firma Ball) und Holger Kreutzmann (stellvertretender Ortsbrandmeister). © Gregor Hühne

Freude in Nordwohlde beim Richtfest des Anbaus des Feuerwehrhauses. Doch sorgt eine Verzögerung für Unbehagen bei den Brandbekämpfern. So sollten die wasserführenden Fahrzeuge aus Frostschutzgründen bis Oktober wieder in der Halle stehen.

Nordwohlde – Der Duft von gegrillten Würstchen und das Ploppen diverser Getränkeflaschen haben das freudige Ereignis untermalt. Die Stadt Bassum hat mit der Freiwilligen Feuerwehr Nordwohlde-Stühren am Dienstag das Richtfest des neuen Anbaus An der Schule 7 gefeiert.

Das rund 950.000 Euro teure Projekt soll die Ortsfeuerwehr moderner und mit mehr Platz in die Zukunft bringen.

Rund 15 aktive Brandbekämpfer, 25 Besucher und mehrere Handwerker nahmen an dem Termin teil. Das Anbringen des traditionellen Richtkranzes stand dabei im Mittelpunkt. Lars Neddermann, Geselle der Zimmerei und Bedachung Ball, hatte die Aufgabe, vom Giebel des Anbau-Daches aus einen Richtspruch den versammelten Gästen vorzutragen.

Noch zu tun: Die Arbeiten an der neuen Torausfahrt sind rund acht Wochen in Verzug. © Hühne, Gregor

Ab dieser Woche werden die Handwerker die geklinkerten Verblender hochziehen und sich dann an die Traufen (Dachüberstand) machen.

Noch bevor der Grill am Tag des Richtfests angeworfen wurde, begrüßte der Erste Stadtrat Karsten Bödeker die Gäste. Er gab einen Rückblick auf die Detail-Planungen des Projekts, die schlussendlich mit einer Kostensteigerung einhergingen. Bödeker dankte den Politikern, die über die höheren Kosten zu beschließen hatten. Die Fertigstellung des Anbaus ist für April 2024 vorgesehen.

Diesen Termin ersehnt auch Ortsbrandmeister Ralf Ebert. Er erinnerte daran, dass die Nordwohlder Feuerwehr-Fahrzeuge seit 29. März dieses Jahres in der nahe gelegenen Mühle untergebracht und von dort bereits zwölf Einsätze gefahren sind.

Erst mal ist damit Arbeit und Aufwand verbunden, am Ende profitieren wir alle davon.

Der Anbau werde später einen Abstellraum, einen Technikraum für Lüftung, Versorgung und Heizung, getrennte Umkleiden samt Duschen und Toiletten sowie ein Materiallager umfassen.

Die Freude über den künftigen Anbau ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Nordwohlde-Stühren groß, die zur Zeit aus rund 60 aktiven Mitgliedern bestehet, darunter zehn Frauen. Aber auch bei der Jugend-Feuerwehr sind die Erwartungen an den Anbau groß. „Schon cool“ fanden beispielsweise die Jugendlichen Ben, Lenny, Lennart und Sofie, dass ihre Feuerwehr nun wächst. Vor allem die Enge der alten Fahrzeughalle störte die vier. „Früher standen wir beim Treffen um die Autos herum“, sagt Ben, der nun auf mehr Platz nach dem Abschluss der Arbeiten hofft. Als Ausweichort fänden die Feuerwehr-Treffs – wenn nicht gerade Sommerpause ist – vor allem auf dem Sportplatz statt.

Gute Nachrichten gibt es vom Bauabschnitt 2 – dem Anbau-Komplex. Die Arbeiten lägen rund vier Wochen vor dem Plan. Dagegen seien die Arbeiten an den neuen Torausfahrten rund acht Wochen in Verzug. Der Grund für die Verzögerungen sind statischer Natur. So musste unerwarteterweise der vormalige Betonträger durch einen massiveren Stahlträger ersetzt werden. Die Fahrzeug-Eingänge wurden auf die gegenüberliegende Seite verlegt. Dort fehlen unter anderem noch die Rolltore sowie die Pflasterarbeiten. Wo früher die Ein- und Ausfahrten waren, befindet sich heute der Anbau.

Ausblick: Im April 2024 soll der Anbau fertig sein. © Hühne, Gregor

Die Hoffnung ist nun, dass die drei Feuerwehr-Fahrzeuge – ein TLF 3000, LF 10/6 und ein MTW – bis Oktober wieder in der alten Halle stehen können, berichtet der stellvertretende Ortsbrandmeister Holger Kreutzmann. Das sei notwendig, weil die „wasserführenden Fahrzeuge“ mindestens sieben Grad Celsius Raumtemperatur benötigten, um vor dem möglichen Frost zu dieser Jahreszeit geschützt zu sein. Momentan sind die Fahrzeuge samt weiterer Ausrüstung bei der Nordwohlder Mühle untergestellt. Dafür zahlt die Stadt einen Mietbetrag.

Kreutzmann ist guten Mutes, dass alles gelingt: „Erst mal ist damit Arbeit und Aufwand verbunden, am Ende profitieren wir alle davon.“