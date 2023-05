Feuerwehr Hallstedt feiert den 100. Geburtstag

Von: Frauke Albrecht

Sie ist fertig: Theo Garrelts (l.) und Ralf Linz blättern schon einmal in der Chronik. © Frauke Albrecht

Zur Feier des Tages richten die Mitglieder am Samstag die Stadtpokalwettbewerbe aus. An dem Tag wird auch die Chronik veröffentlicht.

Hallstedt – Theo Garrelts kennt noch die Zeiten, als er mit Latzhose und Gummistiefeln zum Brandort gefahren ist und nicht jeder seiner Kameraden über eine eigene Winterjacke verfügte. Er ist seit mehr als 45 Jahren bei der Feuerwehr und hat einiges erlebt. Doch bei der Erstellung der Chronik „100 Jahre Feuerwehr Hallstedt“ stieß der ehemalige Stadt-, und Ortsbrandmeister noch auf ganz andere Bedingungen, die Feuerwehrmännern früher abverlangt wurden. So mussten die Hallstedter Gründungsmitglieder beispielsweise einmalig 1 000 Mark zahlen – um davon Material kaufen zu können. „Heute unvorstellbar“, sagt Garrelts und schmunzelt.

Die Feuerwehr Hallstedt wird an diesem Wochenende 100 Jahre alt. Und das möchten die Brandbekämpfer gebührend feiern. Und zwar nicht allein, deshalb haben sie sich Gäste eingeladen. Die Ortsfeuerwehr richtet am Samstag die Stadtpokalfeuerwehrwettbewerbe auf dem Gelände am Göpel aus.

Nach den Wettbewerben folgt der gemütliche Teil mit Grillfleisch, Kuchen und Getränken

Nach der Arbeit beziehungsweise den Wettbewerben kommt der gemütliche Teil: Bei Grillfleisch, Butterkuchen und Getränken möchten die Hallstedter mit ihren Gästen vergnügliche Stunden erleben. „Zur Feier des Tages lassen wir arbeiten“, versichert Ortsbrandmeister Ralf Linz. Keiner seiner Leute soll an dem Tag hinter dem Tresen stehen. Linz hat Caterer beauftragt. Es bleibt also für alle Zeit, um sich mit Freunden und Kameraden über alte Zeiten auszutauschen. Für Gesprächsstoff sorgt sicher auch die Chronik, die an diesem Tag veröffentlicht wird. Theo Garrelts hat darin die wichtigsten Stationen der Feuerwehr zusammengefasst.

Dass das überhaupt möglich war, daran hat Wilfried Fastenau großen Anteil gehabt. Seit vielen Jahren sammelt der Nachbar Garrelts alles, was er über Hallstedt findet. „Allein über die Feuerwehr hat er drei dicke Leitzordner. Die habe ich mir ausgeliehen, durchgelesen und zusammengefasst.“

Chronik der Feuerwehr Hallstedt ab Samstag als PDF zum Runterladen verfügbar

„Ursprünglich wollten wir die Chronik in einer Auflage von 100 Exemplaren drucken lassen“, erzählt Ralf Linz. Doch die Druckkosten hätten den finanziellen Rahmen gesprengt, und so sind es am Ende nur 45 geworden. Diese werden an ausgewählte Personen verteilt. Theo Garrelts hat seines bereits erhalten – als Dankeschön für die Arbeit. Das Dokument wird ab Samstag auf der Internetseite auch als PDF zum Runterladen für alle veröffentlicht werden, sichert Linz zu.

Gegründet wurde die Ortsfeuerwehr Hallstedt am 12. Mai 1923 von 23 Mitgliedern. Der erste Ortsbrandmeister war Otto Cordes. Der Brandschutz war aber bereits viel früher ein Thema. Die ersten Erwähnungen fand Garrelts 1868. Damals wurden zwei Feuergeschworene gewählt. „Die sollten durch regelmäßige Besuche in den Häusern, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen. So musste in jedem Haus ein lederner Löscheimer stehen. Außerdem sollten nachts Wassereimer an einem frostsicheren Platz aufgestellt werden“, sagt er.

Meilenstein war der Bau eines neuen Feuerwehrhauses

1902 gab es in Hallstedt sogar Überlegungen, eine Berufsfeuerwehr zu gründen. Es dauerte noch 21 Jahre bis zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Übrigens waren die Hallstedter nach Bassum die zweiten im Stadtgebiet, die eine Feuerwehr hatten.

Im Laufe der Jahre änderte sich vor allem die Qualität der Ausrüstung – der Handdruckspritze folgte eine Motorspritze. Die wurde anfangs noch vom Pferd, später vom Traktor gezogen. Das erste Fahrzeug kam 1964 – ein VW-Bus –, viele weitere folgten.

Ein Meilenstein für Garrelts und für Linz war die Entscheidung, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Einer jahrelangen Diskussion folgte 1999 endlich die Einweihung. Die Baukosten: 70 000 D-Mark. „Damals wurde auch die Entscheidung gefällt, dass die Feuerwehr erhalten bleibt. Lange Zeit gab es Diskussionen über Auflösung und/oder Zusammenlegungen von Feuerwehren“ erinnert sich Garrelts. Eine Diskussion, die auch heute noch vielerorts aktuell ist.

Lange Diskussion um Auflösung und/oder Zusammenlegung

Garrelts und Linz sehen der Zukunft optimistisch entgegen. „Die Feuerwehr Hallstedt ist gut aufgestellt. Derzeit haben wir 31 Aktive im Alter von 16 bis 65 Jahren, davon sechs Frauen“, so Linz. Und Garrelts ergänzt: „Wenn ich die Kinder im Ort sehe, bin ich überzeugt, dass es auch mit der Feuerwehr weitergeht.“

Programm

Die Stadtpokalwettbewerbe starten am Samstag um 12.30 Uhr am Göpel. Angemeldet haben sich zehn Gruppen. Simuliert wird ein Löschangriff. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Butterkuchen aus dem Lehmbackofen vom Verein Hallstedt – Hier und Heute. Die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr geplant. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein. Zuschauer sind zu jeder Zeit willkommen.

Die schwersten Brandeinsätze in Hallstedt Der erste in der Chronik archivierte Zeitungsbericht zu einem Brandeinsatz in Hallstedt stammt aus dem Jahr 1955: Am 20. April brennt ein Gebäude bei Meier-Rohlfs. Der zweite, der erwähnt wird, ist der Heuballenbrand bei Turk im Jahr 1997 – ausgerechnet am Schützenfestwochenende. Im gleichen Jahr brennt es bei Harries. Vielen noch in Erinnerung ist der Großbrand auf dem Campingplatz Hallstedt im April 2003, bei dem ein Wohngebäude zerstört wird. Wenige Monate später folgt der Großbrand bei Dannemanns. 2015 brennt es nach einem Blitzeinschlag auf dem Hof von Jan Dannemann, 80 Feuerwehrmitglieder sind im Einsatz. Der Einsatz, der Ortsbrandmeister Ralf Linz von allen am stärksten in Erinnerung geblieben ist: 2019 ereignet sich eine Explosion auf dem Campingplatz in Hallstedt. Dabei wird eine Person schwer verletzt.