Feuerwehr baut Rampen für Bahn-Reisenden mit Glasknochenkrankheit

Bassum - Ungewöhnlicher Einsatz für die Rettungskräfte der Feuerwehr Bassum: Ein Rollstuhlfahrer benötigte Hilfe beim Verlassen eines defekten Zuges im Bassumer Bahnhof. Das teilt der stellvertretende Feuerwehr-Pressesprecher Dennis Heuermann mit.

Der IC 2026 in Richtung Hamburg hatte eine sogenannte Flachstelle an einem Rad und musste daher einen ungeplanten Halt in Bassum einlegen. In dem Zug war auch ein Rollstuhlfahrer, der zum ersten Mal die Niederlande verlassen hatte, um nach Dänemark zu reisen.

Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen Zug und Bahnsteig konnte der Passagier den Zug leider nicht ohne Hilfe verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bassum bauten daher eine provisorische Rampe.

Der Rollstuhlfahrer hat laut Heuermann die Glasknochenkrankheit. „Der Rollstuhl war ein Elektro-Rollstuhl mit einen großen Eigengewicht“, sagte Heuermann. „Über drei Stufen in einer rund einen Meter breiten Tür war der Ausstieg nur über eine Rampe möglich. Zudem kam die Angst des Passagiers hinzu.“ Obwohl andere Fahrgäste zur Stelle waren und sich um den Rollstuhlfahrer bemühten, sei laut Heuermann aber eine professionellere Lösung angebracht gewesen.

+ Eine zweite Rampe wurde notwendig, um dem Rollstuhlfahrer den Zugang zu einem ICE zu ermöglichen. © Feuerwehr

Um die weitere Reise des Rollstuhlfahrers zu ermöglichen, hielt auch der ICE 1022 (Frankfurt - Hamburg) unplanmäßig in Bassum. „Auch hier war wieder eine provisorische Rampe notwendig“, so Heuermann. Der Wunsch des Niederländers nach einem Gruppenbild seiner Retter der Ortsfeuerwehr Bassum wurde selbstverständlich auch noch erfüllt.

al/kom