Feuer in der Oberschule Bassum

Bassum - Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bassum konnte mit Beginn des Neujahrstages an der Oberschule in Bassum ein größerer Schaden verhindert werden.

Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen, die ersten „Knaller“ verbreiteten ihr Getöse, als die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Diepholz die Ortsfeuerwehren aus Bassum, Bramstedt , Dimhausen und Eschenhausen über den Sirenenalarm zu einem gemeldeten Feuer in der Turnhalle an der Realschule schickten. Nach ersten Erkundungen stellte Einsatzleiter Claas Meyer einen Brand im Gebäude der Oberschule Bassum fest.

Ein Oberlicht war aus nicht bekannter Ursache geschmolzen und nach innen in den Schulflur gefallen. Mit Hilfe der Steckleiter erreichte der erste Trupp unter Atemschutz über das Dach das Gebäudeinnere. Das brennende Oberlicht konnte gelöscht werden. Etwa vier Quadratmeter der Deckenverkleidung mussten zusätzlich entfernt werden, um weitere Glutnester in der Zwischendecke abzulöschen. Nachdem das Gebäude durch entsprechende Belüftung wieder rauchfrei war, beendete Einsatzleiter Claas Meyer nach eineinhalb Stunden den Einsatz und übergab die Einsatzstelle an die ermittelnde Polizei. Die Ortsfeuerwehren aus Bramstedt, Dimhausen und Eschenhausen kamen nicht mehr zum Einsatz.

pc